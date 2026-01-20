Tragèdia ferroviària
Sánchez i Moreno aparquen el xoc polític davant la catàstrofe
El Govern i la Junta escenifiquen lleialtat davant l’accident: "La coordinació és bona, no podem dir una altra cosa"
Iván Gil
Aquesta tragèdia està deixant una estampa poc habitual en la polaritzada política espanyola. Des del Govern central i la Junta d’Andalusia coincideixen a destacar tant la coordinació com la lleialtat entre administracions. La nit de l’accident la comunicació va ser constant, incloent trucades entre el president Pedro Sánchez i el popular Juanma Moreno, segons confirmen a la Moncloa, on destaquen que "tothom està fent el que s’espera de cadascú". Fonts de l’Executiu concedeixen fins i tot que la Junta d’Andalusia està realitzant una tasca "molt professional en la gestió de l’emergència i l’auxili".
El ministre de Transport, Óscar Puente, també va estar al telèfon des del primer moment amb els principals responsables de la Junta d’Andalusia i fonts del seu entorn transmetien: "La coordinació és bona, no podem dir una altra cosa". Una valoració positiva en la qual coincideixen diferents fonts de l’Executiu, fins i tot assenyalant que aquesta situació hauria de ser el normal, a més del necessari.
No obstant, xoca amb el viscut després de la tragèdia de la dana al País Valencià. Sobretot a mesura que van anar passant les hores, ja que en la primera visita de Sánchez a la zona sí que es va visibilitzar sintonia amb l’expresident de Generalitat, Carlos Mazón, amb intercanvi de bones paraules. A l’espera de saber si aquesta lleialtat dura, el to en públic i en privat dels responsables polítics, així com la realitat de les primeres hores, dista de l’ocorregut llavors.
Presència de Montero
El xoc polític va quedar així aparcat, com es van encarregar d’escenificar a la zona zero Sánchez i Juanma Moreno, compartint foto i realitzant una declaració conjunta davant els mitjans. En la comitiva de l’Executiu, al costat dels ministres de Transport i Interior, Fernando Grande-Marlaska, va participar també la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que competirà amb Juanma Moreno en les pròximes eleccions andaluses, previstes per al juny vinent.
En la seva compareixença conjunta amb el cap de l’Executiu, Moreno va remarcar la necessitat de la cooperació i la lleialtat, destacant que les diferents administracions estan "treballant conjuntament". Un missatge que es va encarregar de remarcar igualment Sánchez. "Tota tragèdia exigeix per part de la societat a les seves institucions dues coses que s’han assenyalat: la primera, unitat en el dolor, i la segona, unitat en la resposta", va apuntar, per afegir que "des del mateix moment en què es va produir aquesta tragèdia, l’Estat ha actuat com havia d’actuar". Això és, va concretar, "unit, coordinat i amb lleialtat". Sánchez fins i tot va realitzar un reconeixement exprés "a la cooperació institucional amb la Junta d’Andalusia", que després va estendre a la diputació i al consistori d’Adamuz i els seus veïns. La batalla política va quedar a un costat.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va traslladar el condol als familiars de les víctimes i el seu agraïment als que treballen en les tasques de recuperació dels cossos i de tractament dels ferits als hospitals de la zona, una cosa que, segons va dir, s’ha realitzat amb "molta professionalitat, molt rigor i molta responsabilitat".
