Meteorologia
El temporal creix amb registres de 100 litres i fort onatge
Protecció Civil envia una alerta al mòbil pel mal estat de la mar als municipis del litoral, i Llançà i Portbou, a l’Alt Empordà, suspenen les classes d’avui.
Germán González / Eva Batlle
El segon temporal de llevant que colpeja Catalunya en menys d’un mes segueix avançant, implacable, de nord a sud. Ahir, va descarregar amb especial força a les comarques del nord –on va deixar registres de més de 98 litres a Portbou i 81 litres a Cabanes, tots dos a l’Alt Empordà- i va provocar onades de més de sis metres a la Costa Brava. De fet, el fort onatge va obligar a enviar una alerta de mòbil als municipis de gairebé tot el litoral per onades que al llarg de l’episodi poden arribar a superar els set metres. La llevantada també manté actiu un avís per perill fort d’allaus i ha tensionat els cursos dels rius: el Manol, per exemple, va arribar ahir al llindar d’alerta.
De fet, els pronòstics apunten per a aquest matí pluges generalitzades i acumulacions importants, sobretot al nord-est del país, onades que poden arribar als set metres i nevades significatives a partir de 1.200 metres. Davant aquestes coordenades –a què se suma un descens de les temperatures–, Protecció Civil manté les alertes per "fort onatge a tot el litoral i intensitat i acumulació de pluja". Les previsions apunten que en punts del nord podrien acumular-se més de 200 litres.
Davant la previsió de fortes pluges, els ajuntaments de Llançà i de Portbou (Alt Empordà) han suspès per avui les classes de tots els centres educatius. Per la seva banda, l’Ajuntament del Port de la Selva va informar que està en contacte amb el de Llançà davant la "possibilitat" d’un tall de la carretera N-260 entre Portbou i Figueres per desbordament de la riera.
Ahir, la jornada va estar marcada sobretot pel temporal de mar; el vent, amb ratxes de més de 70 quilòmetres per hora al nord, i la neu. Així, van caure nevades significatives al Ripollès, amb registres de més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres que podrien arribar a acumular 80 centímetres de neu en les cotes més altes.
Bombers i embassaments
Els Bombers han atès 413 avisos des de l’inici de l’episodi i la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està fent seguiment dels cabals de les conques internes i maniobres per desembassar els rius Llobregat, Foix, Ter i Muga.
