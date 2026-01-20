Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Justícia

Un tribunal condemna set ‘casuals’ per extorsionar dos empresaris

Imagen del juicio contra los Casuals extorsionadores

Imagen del juicio contra los Casuals extorsionadores / ACN

Germán González

Barcelona

El judici contra set membres dels Casuals, grup ultra lligat als Boixos Nois, que s’havia de celebrar ahir a l’Audiència de Barcelona va acabar amb el reconeixement dels processats de l’extorsió que van fer a dos empresaris per rebre cobraments a canvi de protecció.

D’aquesta manera van aconseguir 30.000 euros i un vehicle Ferrari que després van vendre per 140.000 euros. Els membres del grup van admetre el delicte i es van comprometre a tornar els diners a les víctimes.

Al tenir en compte l’atenuant de reparació del dany, l’Audiència va imposar als dos principals condemnats tres anys de presó.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents