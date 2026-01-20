Justícia
Un tribunal condemna set ‘casuals’ per extorsionar dos empresaris
Germán González
Barcelona
El judici contra set membres dels Casuals, grup ultra lligat als Boixos Nois, que s’havia de celebrar ahir a l’Audiència de Barcelona va acabar amb el reconeixement dels processats de l’extorsió que van fer a dos empresaris per rebre cobraments a canvi de protecció.
D’aquesta manera van aconseguir 30.000 euros i un vehicle Ferrari que després van vendre per 140.000 euros. Els membres del grup van admetre el delicte i es van comprometre a tornar els diners a les víctimes.
Al tenir en compte l’atenuant de reparació del dany, l’Audiència va imposar als dos principals condemnats tres anys de presó.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys