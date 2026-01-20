Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Antonio Domínguez. Passatger de l’Alvia

«Vam veure la gent sortint disparada»

19/01/2026 Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. ECONOMIA Francisco J. Olmo - Europa Press / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

RAFA ARANDA

Sevilla

«Cada vegada que intentem tancar els ulls i dormir una mica se’ns remou tot», confessa Antonio Domínguez, un dels passatgers de l’Alvia descarrilat diumenge. Aquest veí de Huelva i la seva parella, María José Morillo estan bé, però encara esglaiats. Tornaven de Madrid després que la María José s’examinés de les oposicions a Institucions Penitenciàries. «Vam sentir una frenada forta i moure’s tot el vagó. Jo em vaig agafar com vaig poder, amb la meva parella, i vam veure la gent sortint disparada pel passadís, sobretot els de les taules de quatre –recorda–. Van ser potser 10 segons interminables. Estàvem esperant l’impacte però no es va produir. Es movia tot». Allà va començar el malson. «Vam començar a preguntar, a l’espera que vingués algú. La meva parella tenia una amiga que anava amb els seus pares al vagó 1, però no responia al telèfon. Allà ja vam començar a preocupar-nos de veritat», narra. Al seu vagó només hi havia una dona amb el peu trencat i alguns amb contusions. Però al vagó 1 el pare de la seva amiga continuava ahir desaparegut. «Va ser una hora d’angoixa, tot estava fosc i feia molt fred», recorda. Fins que va arribar tot el dispositiu. «Els sanitaris ens deien que no miréssim», recorda.

