Antonio Domínguez. Passatger de l’Alvia
«Vam veure la gent sortint disparada»
RAFA ARANDA
«Cada vegada que intentem tancar els ulls i dormir una mica se’ns remou tot», confessa Antonio Domínguez, un dels passatgers de l’Alvia descarrilat diumenge. Aquest veí de Huelva i la seva parella, María José Morillo estan bé, però encara esglaiats. Tornaven de Madrid després que la María José s’examinés de les oposicions a Institucions Penitenciàries. «Vam sentir una frenada forta i moure’s tot el vagó. Jo em vaig agafar com vaig poder, amb la meva parella, i vam veure la gent sortint disparada pel passadís, sobretot els de les taules de quatre –recorda–. Van ser potser 10 segons interminables. Estàvem esperant l’impacte però no es va produir. Es movia tot». Allà va començar el malson. «Vam començar a preguntar, a l’espera que vingués algú. La meva parella tenia una amiga que anava amb els seus pares al vagó 1, però no responia al telèfon. Allà ja vam començar a preocupar-nos de veritat», narra. Al seu vagó només hi havia una dona amb el peu trencat i alguns amb contusions. Però al vagó 1 el pare de la seva amiga continuava ahir desaparegut. «Va ser una hora d’angoixa, tot estava fosc i feia molt fred», recorda. Fins que va arribar tot el dispositiu. «Els sanitaris ens deien que no miréssim», recorda.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys