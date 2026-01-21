Adeu a un metge de "somriure etern"
Jesús Saldaña, de 30 anys, cardiòleg malagueny que treballava a l’Hospital La Paz, viatjava en els últims vagons de l’Iryo. La seva família i amics, que el buscaven des de diumenge, van confirmar ahir el fatal desenllaç.
Arancha Tejero
El jove metge malagueny de 30 anys Jesús Saldaña està entre les víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Adamuz, segons van confirmar fonts de la família d’aquest cardiòleg de Gamarra. Els seus familiars, amics i companys havien demanat ajuda a través de les xarxes socials per mirar de localitzar-lo, ja que no havien tingut notícies seves des de l’accident, però tampoc trobaven el seu nom entre les persones identificades als hospitals o en les llistes de víctimes.
Saldaña es va llicenciar en Medicina per la UMA, a la qual va accedir després d’obtenir la nota més alta de la província en la selectivitat del 2013, amb una nota de 13,81 sobre 14, i actualment treballava com a cardiòleg a l’Hospital Universitario La Paz, de Madrid. Viatjava a la capital en els últims vagons del tren d’Iryo, que van ser els que van descarrilar.
Les xarxes socials es van bolcar en la recerca del jove malagueny i tant X com Instagram es van omplir de publicacions que demanaven ajuda per intentar localitzar-lo. Nombrosos companys de professió s’hi van implicar també i van publicar missatges amb la seva imatge per facilitar la recerca.
La seva germana, Natalia Saldaña, que també és metge, va explicar dilluns, en una entrevista a la cadena SER, que l’únic que havien pogut recuperar del seu germà era el seu telèfon.
Saldaña ja va ser notícia fa més de 10 anys. El malagueny va obtenir la nota més alta de selectivitat de la província de Màlaga el 2013, i va aconseguir entrar en la carrera que més tard li va permetre exercir la seva feina: medicina. Segons va declarar de jove a La opinión de Málaga, del grup Prensa Ibérica, va ser la influència de la seva germana gran metge la que va fer que estudiés medicina. Tenia clar que, malgrat els sacrificis que li havia vist fer al llarg dels anys, valia la pena.
Cinquè any de residència
El seu objectiu era estudiar a la Universitat de Màlaga (UMA) i gràcies a la bona nota que va obtenir hi va poder entrar sense problema el 2013. Una vegada finalitzat el grau, va marxar a Madrid el 2020 per estudiar l’especialitat de cardiologia. Actualment, es trobava el cinquè any de residència en el Servei de Cardiologia de l’Hospital La Paz i li quedava poc per finalitzar la seva formació com a metge intern resident (MIR) i convertir-se en metge especialista.
"Somriure etern i treballador incansable", el descrivia el seu company David González en un missatge publicat en la xarxa social X, en el qual informava de la seva desaparició i demanava ajuda per obtenir informació.
"Va ser un ésser especial amb el seu somriure permanent i la seva paciència infinita. Quant perdem...", va expressar ahir a X la seva companya Almudena Castro, cardiòloga de l’Hospital La Paz.
Després de conèixer-se la seva mort, els missatges de carinyo i suport a la família no han tardat a arribar, com els de la Universitat de Màlaga i la junta directiva del Col·legi de Metges de Màlaga. "La mort del noi ha deixat consternades la medicina malaguenya i madrilenya", van assenyalar. L’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, també va traslladar el seu condol a la família en un missatge a X, en el qual va recordar que el 2011 Saldaña va ser reconegut pels premis de l’Ajuntament de Màlaga als millors expedients.
