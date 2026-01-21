Tragèdia ferroviària
Adif limita la velocitat a 160 quilòmetres per hora en trams de l’AVE Madrid-BCN
La mesura de seguretat serà temporal i incrementarà els temps dels viatges entre un 40% i un 50%, cosa que sumarà fins a mitja hora més
Els maquinistes han denunciat «sots» a les vies i una «degradació» del material rodant
Jaime Mejías
Adif ha decidit limitar a 160 quilòmetres per hora la velocitat en què els maquinistes poden conduir per uns 150 quilòmetres de via del tram Madrid-Barcelona, a causa dels problemes que té la via en diversos trams del trajecte esmentat. El gestor públic ferroviari va remetre una carta als maquinistes d’aquesta ruta, va revelar la cadena SER, en la qual es decreten limitacions de velocitat.
D’acord amb aquestes mesures, es calcula que els temps de viatge s’incrementaran entre un 40% i un 50%, cosa que sumarà fins a mitja hora més als trajectes. Les limitacions s’han establert en diversos trams, però el més llarg ocupa més de 150 quilòmetres, entre Cetina (Aragó) i Mejorada del Campo (Madrid), que sembla que és la part crítica de les vies en les quals el tren no podrà elevar la seva velocitat.
La gestora, més tard, va aclarir que es tracta d’una limitació de caràcter temporal. "Els maquinistes han reportat sots, i s’ha posat per seguretat aquesta limitació. Aquesta nit, manteniment ho revisarà i, si està tot bé, el més normal és que s’aixequi la limitació", va manifestar ahir Adif.
Decisió a part
Els maquinistes, de fet, ja havien pres la decisió de disminuir la velocitat pel seu propi compte. Tal com va avançar El Economista, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), que aglutina la major part de maquinistes ferroviaris, va acordar dilluns passat unilateralment reduir la velocitat màxima de circulació de 300 a 230 km/h als trens entre Madrid i Barcelona. Aquesta resolució, presa de manera unilateral per part dels treballadors, afectarà el tram entre Madrid i els voltants de Calatayud, que comprèn uns 200 quilòmetres.
El 8 d’agost passat, el sindicat va enviar una carta a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), transmetent la seva preocupació per l’estat general de les vies, especialment el de les línies 010 (Madrid-Sevilla), 030 (Madrid-Màlaga), 040 (Madrid-València) i 050 (Madrid-Barcelona).
"Els maquinistes que exerceixen la seva feina diàriament per elles s’estan trobant quantitat de sots, garrots, descompensació a la catenària, etcètera", diu la missiva. Els maquinistes, a més, afirmaven que a causa de l’estat de les línies, s’estava produint "una degradació profunda i accelerada en el material rodant, cosa que causa freqüents avaries". Com a conseqüència, Semaf va sol·licitar una reducció de la velocitat màxima en aquestes vies, que va fixar en 250 quilòmetres per hora.
L’11 de novembre va arribar la resposta del Govern, per escrit, arran d’una pregunta formulada pel PP al Senat. "La renovació de la línia Madrid-Sevilla s’està desenvolupant de manera compatible amb l’explotació del trànsit ferroviari, i durant el desenvolupament de les actuacions s’han realitzat ajustos en el quadre de velocitats màximes en els diferents trams i establert limitacions temporals de velocitat per garantir en tot moment la seguretat en les circulacions ferroviàries", va replicar l’Executiu.
Fonts del sindicat confirmen a EL PERIÓDICO que els maquinistes, a l’identificar el tram esmentat en el qual es produeixen àmplies vibracions a la locomotora, ja reduïen la velocitat al circular de manera unilateral. Com que els maquinistes es comuniquen entre si a través de missatges, i al conèixer l’existència d’aquests trams deteriorats, prenien la decisió de frenar abans fins i tot que el tren comencés a vibrar.
De "debilitat" a "avantatge"
Semaf considera que l’anunci fet pel ministre de Transport, Óscar Puente, sobre la remodelació de la via entre Madrid i Barcelona per arribar a assolir una velocitat de 350 km/h suposa "recollir el guant de la nostra carta". "En lloc de dir que la via està molt malament i que s’ha de remodelar, com que són polítics, fan un anunci dient que faran una inversió perquè vagin a 350 quilòmetres per hora. Has aprofitat una debilitat per convertir-la en un avantatge", reflexionen els representants del sindicat.
Pel que fa a les possibles conseqüències a què es poden enfrontar els maquinistes per reduir la velocitat de manera unilateral, Semaf recorda que aquesta pràctica està emparada per la normativa, però s’ha de justificar adequadament. "Si t’intenten obrir un expedient, tu pots dir que has abaixat la velocitat perquè entre tal punt i tal punt hi ha unes vibracions que fan que el tren es mogui molt, i no pots conduir en condicions de seguretat", apunten.
Situacions puntuals
En aquest cas, quan el maquinista informa el pont de comandament sobre les limitacions de la via, aquest pot reduir la velocitat. Pot passar en situacions puntuals, tot i que les frenades en el tram de l’AVE entre Madrid i Barcelona s’estan convertint en una pràctica general i habitual en el tram fins a Calatayud, per la qual cosa caldrà esperar a la resposta d’Adif per determinar si constitueix una infracció.
Aquest diari ha mirat de contactar amb el Sindicat de Circulació Ferroviària (SCF) per obtenir la seva posició sobre els fets, però ha declinat fer comentaris fins que finalitzi la investigació de l’accident d’Adamuz.
