Badalona perd part del passeig marítim i de la zona de les vies
"Mai havia vist una destrossa tan gran", afirma García Albiol. El temporal també engoleix la sorra de les platges de Barcelona.
Gerardo Santos
El temporal de llevant que assola la costa catalana ha destruït part del passeig marítim de Badalona i del terreny sobre el qual s’assenten les vies del tren de l’R1, en el que l’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, considera "el pitjor temporal que hagi arrasat el passeig marítim en tota la història documentada de la ciutat".
"Tinc 58 anys i mai havia vist una destrossa tan gran, el passeig ha quedat inutilitzable", va assegurar l’alcalde, que va afegir que demanarà al Govern la declaració de "zona d’emergència". "La situació és certament tràgica, tot i que no hem hagut de lamentar incidències sobre les persones, ja que l’accés està abalisat i prohibit".
Les principals afectacions són a la zona de la platja de la Barca Maria, situada a l’extrem nord de la ciutat (contigu al municipi de Montgat), i de la qual no queda ni un metro de sorra. "Aquesta part del passeig s’haurà de construir de nou", va assenyalar el popular. La via és important a la ciutat perquè, més enllà de permetre passejar al costat del mar, els veïns també la utilitzen per fer esport i per desplaçar-se a peu o en bici a les platges del sud del Maresme. Tot això serà impossible, va advertir l’alcalde, fins que es reurbanitzi la zona: "Badalona ha quedat incomunicada amb els municipis del Maresme".
L’alcalde va mostrar la seva "preocupació" respecte a la "seguretat del tren". Segons va descriure, "l’aigua ha descalçat la zona de seguretat pròxima a les vies". "No soc tècnic, ni de bon tros, però aquesta és una situació de risc, m’espanta el que veig", va admetre Albiol, que va relacionar la seva inquietud pels danys de la infraestructura a Badalona amb el recent accident de dos trens a Adamuz.
Sobre aquesta incidència, fonts d’Adif desmenteixen que hi hagi hagut un problema de seguretat. Al ser avisats dels desperfectes, els tècnics van interrompre de manera preventiva la circulació. Quan es van desplaçar al lloc, van comprovar que no afectaven la infraestructura i es va poder restablir el servei.
D’altra banda, el pas subterrani que comunica la primera línia de mar amb la ciutat també va quedar afectat. A més d’estar negat d’aigua, Albiol va declarar que "la paret, pel que diuen els tècnics, és molt possible que acabi cedint".
Sis anys després del Gloria
Els estralls del temporal també estan afectant les columnes del malmès pont del Petroli, que s’estan movent a causa del fort onatge: "Em preocupa relativament perquè en aquests moments ja s’està construint el nou pont en unes naus industrials i, cap a la primavera, es començarà a col·locar", va esmentar Albiol. Aquest temporal de llevant està afectant la costa badalonina just sis anys després que el temporal Gloria partís en dos, precisament, el pont del Petroli.
La part sud del passeig, la més pròxima al port esportiu, també va patir danys, però no tan preocupants com els de la zona nord. L’alcalde va assenyalar que esperaran que en un o dos dies cessi el temporal per poder fer un balanç fidedigne dels danys causats per la llevantada. "Quan passi el temporal, l’aigua retrocedirà i les destrosses quedaran a la vista", va explicar.
El temporal Harry es va acarnissar també amb Barcelona i Girona. Les 10 platges de la capital estaven ahir tancades i lluïen la bandera vermella de prohibició de bany. La majoria mostraven ahir una gran pèrdua de sorra.
