El camí per ser Mosso d’Esquadra: professionalitat al servei de la ciutadania
Una institució policial moderna, diversa i preparada per als reptes del present i del futur
El cos dels Mossos d’Esquadra creix. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la convocatòria d’accés a l’organisme policial més gran dels darrers anys, amb un total de 1.587 noves places. L’objectiu fixat pel Departament d’Interior i Seguretat Pública és assolir els 25.000 efectius l’any 2030, una xifra amb la qual augmentar el nombre d’agents, impulsar el relleu generacional i reforçar els diferents operatius que actuen arreu del territori. A més, el 40 % de les places ofertades queden reservades per a dones, una mesura amb la qual s’avança cap a la paritat de gènere, reflectint així la diversitat de la societat a la qual es presta servei.
La Generalitat de Catalunya vol arribar als 25.000 agents l’any 2030
El context actual, marcat per l’evolució del delicte i la creixent complexitat de les intervencions, fa que la professió de Mosso d’Esquadra sigui exigent i en evolució permanent. Per això, la formació emergeix com un dels pilars essencials del treball policial, tant en el moment de l’ingrés com al llarg de tota la carrera professional.
Un procés exigent i complet
L’accés al cos de Mossos d’Esquadra comença amb la fase d’oposició, que avalua tant els coneixements teòrics com les competències físiques i professionals dels aspirants.
S’inicia amb un examen d’avaluació del temari oficial i una segona prova aptitudinal amb la qual es valoren les capacitats lògiques i de raonament. També es valora el coneixement d’almenys dos idiomes (d’entre una llista de 16 possibles), mitjançant una prova voluntària i no eliminatòria que permet als candidats obtenir punts. Després, han de superar els exercicis d’agilitat, força i resistència per comprovar que disposen de la condició física necessària per exercir la funció policial.
Finalment, es realitza una avaluació psicoprofessional mitjançant un test de competències i una entrevista personal. S’analitzen aspectes com la responsabilitat, l’autocontrol, la capacitat de treballar sota pressió, l’habilitat comunicativa o la motivació pel servei públic.
Les proves d’accés culminen amb l’acreditació del nivell mínim obligatori de català (C1) i la revisió mèdica, que descartarà qualsevol incompatibilitat per a l’exercici de la professió i comprovarà la inexistència de tatuatges contraris als valors constitucionals o incompatibles amb la funció policial.
En conjunt, es tracta d’un procés que valora l’adequació de l’aspirant a les exigències de la professió i la seva capacitat de respondre tant en l’àmbit operatiu com en l’ètic i relacional.
Formació i accés al cos
Un cop superades les proves d’oposició, els estudiants ingressen al Curs de formació bàsica per a policies que s’imparteix a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquest curs 2025-2026 reuneix més de 1.800 alumnes, entre Mossos i policies locals. El curs va començar al desembre i s’estendrà fins al juliol vinent, amb un total de 1.145 hores que combinen formació presencial (851 hores) i classes en línia (294 hores).
El programa inclou matèries com deontologia i drets humans, criminologia, procediments policials, autoprotecció, tir i armament, intervenció en seguretat ciutadana o comunicació policial en llengua anglesa. Els continguts, a més, es revisen i s’actualitzen contínuament per poder donar resposta als reptes més actuals. Per això, s’hi han incorporat nous eixos vertebradors com l’ús progressiu de la força, abordat des d’una perspectiva que prioritza la mediació i la prevenció del conflicte sense renunciar a la capacitació operativa quan resulta necessària; la perspectiva de gènere, essencial per a una atenció adequada; o l’estudi de la ciberseguretat i el cibercrim, orientats a combatre l’activitat delictiva a la xarxa: estafes, suplantacions d’identitat, atacs informàtics…
La formació policial prepara els alumnes per afrontar intervencions reals
La formació es completa amb simulacions operatives en entorns controlats. Els futurs agents han d’actuar davant recreacions de situacions reals de treball, com conflictes veïnals, intervencions a la via pública, detencions o actuacions coordinades en equip. Aquests exercicis permeten posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula i avaluar competències clau en els alumnes, com l’autocontrol, la capacitat de comunicació, el treball en equip i l’orientació al servei públic.
Després del curs bàsic, els aspirants inicien el període de pràctiques, una fase també obligatòria que s’allarga durant un any. Tutelats per agents amb experiència, els futurs Mossos i Mosses s’incorporen a unitats de seguretat ciutadana i comencen a treballar sobre el terreny. Superada aquesta etapa, es graduen com a funcionaris de carrera.
Especialització i creixement
La formació no s’acaba amb la incorporació al cos. Els nous agents inicien la seva trajectòria professional en unitats de seguretat ciutadana; tanmateix, disposen d’infinites opcions d’especialització i, transcorregut el primer any de servei, ja poden presentar-se als processos per accedir als diferents itineraris professionals. Aquests s’estructuren en tres grups:
La seguretat ciutadana, centrada en la prevenció i neutralització de situacions de risc per a persones i béns. Hi integren àmbits com el trànsit, la protecció de persones, els dispositius d’ordre públic, les unitats canines, la intervenció en muntanya, el medi aquàtic o la desactivació d’explosius.
La investigació, orientada a la recollida i anàlisi d’informació i a l’esclariment d’infraccions penals. Inclou des de la investigació bàsica i avançada fins als serveis d’intel·ligència o la policia científica.
I, finalment, el suport tècnic, que presta assistència especialitzada a les unitats operatives i als òrgans directius en tasques d’anàlisi, coordinació i millora de l’eficiència del servei.
L’accés a qualsevol d’aquestes especialitats exigeix superar nous processos selectius amb proves teòriques, físiques, tècniques i psicoprofessionals, a més d’un període específic de formació i pràctiques.
El 2025 ja s’han impartit cursos d’intervenció especial, en el medi aquàtic i de policia marítima. Actualment, s’estan cursant formacions de desactivació d’explosius i rescat de muntanya, i estan previstos programes en ordre públic, trànsit i investigació criminal. Tots ells compten amb un marcat component pràctic i amb la participació de personal policial i especialistes externs.
Una carrera en constant evolució
A partir dels dos anys de servei, els agents del cos dels Mossos també poden optar a les diferents categories de comandament: caporal/a i sergent/a, subinspector/a, inspector/a, intendent/a i comissari/a, mitjançant processos que, novament, inclouen proves selectives, cursos específics i períodes de pràctiques.
A més, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ofereix formació contínua durant tota la carrera professional: cursos d’actualització, habilitació, formació de formadors, reciclatge per a comandaments i jornades especialitzades. Un catàleg que es publica anualment i que consolida una idea clau dins del cos: en un entorn canviant, la formació esdevé un requisit permanent per a l’exercici professional.
Diferents talents amb una mateixa vocació
Amb aquest model d’accés, formació i desenvolupament professional, els Mossos d’Esquadra dibuixen una institució plural, especialitzada i connectada amb la realitat social. El cos necessita persones amb vocació de servei públic, compromeses amb la seguretat de la ciutadania i guiades per la integritat, l’ètica i la responsabilitat.
Alhora, l’organització ofereix espai per a interessos diversos gràcies a l’àmplia pluralitat d’especialitats i àmbits professionals que la conformen. Aquesta combinació permet que tots els membres del cos trobin el seu lloc i contribueixin, des de les seves capacitats i motivacions, a un projecte comú de seguretat i servei a la comunitat.
