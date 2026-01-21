Tragèdia ferroviària
Consum limitarà els preus dinàmics per evitar abusos
El ministeri obligarà a informar de l’evolució prevista de les tarifes i posarà límit a pujades en casos com el d’Adamuz
Iberia fixa un límit de 99 euros per als seus vols entre Madrid i Sevilla o Màlaga, que podien arribar als 400
Pablo Gallén
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 vol posar límit als preus dinàmics amb una nova regulació inclosa en l’avantprojecte de Llei de Consum Sostenible. L’objectiu és evitar que algunes empreses puguin encarir productes i serveis en contextos d’emergència, catàstrofe o situacions imprevistes. La iniciativa sorgeix després de les queixes de les associacions de consumidors arran de l’accident ferroviari de diumenge passat a Adamuz (Còrdova). Segons va explicar ahir el departament que dirigeix Pablo Bustinduy, el malestar es va concentrar especialment en l’augment de preu dels transports alternatius al tren després de la suspensió del trànsit ferroviari.
La proposta es va incorporar a l’última versió de l’avantprojecte, presentada el desembre del 2025, sobre la qual treballa ara el ministeri per portar-la a una segona volta d’aprovació en el Consell de Ministres.
Segons el plantejament, les empreses estaran obligades a informar amb temps sobre l’evolució prevista dels seus preus quan aquests s’ajustin de forma automàtica. Això implica que hauran de comunicar per endavant quant costarà un producte o servei durant el període de disponibilitat i, a més, no podran cobrar més del preu anunciat per a aquesta data.
El departament recorda que ja existeix un precedent: després de la catàstrofe provocada per la dana a València, un reial decret llei va establir que les empreses que personalitzen preus de manera automatitzada no poden incrementar-los en situacions declarades com a emergències de protecció civil, conforme a la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil. La nova norma, afegeix el ministeri, ampliarà aquesta cobertura a altres supòsits.
Per la seva banda, Iberia va decidir ahir posar un límit a les tarifes dels seus vols entre Madrid i Sevilla i entre Madrid i Màlaga, amb un preu màxim de 99 euros, després que dilluns passat es registressin increments que van arribar a rondar els 400 euros.
L’aerolínia del grup IAG també va anunciar un reforç de capacitat en la ruta amb Sevilla: operarà amb un Airbus A321 en lloc d’un A320. Amb aquest canvi, preveu oferir 6.316 places addicionals fins diumenge vinent, arribant a un total de 17.340 seients, cosa que suposa un increment del 57%.
Davant la previsió que les incidències en el transport ferroviari es prolonguin, Iberia ha estès la mesura i mantindrà el límit de preu per trajecte, almenys, fins al dilluns 2 de febrer, data en la qual està previst que es restableixi el servei ferroviari.
Drets dels afectats
El ministeri que dirigeix Bustinduy va reiterar ahir els drets dels passatgers afectats per la suspensió del trànsit ferroviari. Els que tinguin un viatge contractat poden exigir a l’operadora un transport alternatiu per continuar el trajecte al més aviat possible o en una data posterior que els convingui, sense cost addicional.
Si la companyia no ofereix alternativa i el desplaçament es fa per mitjans propis, el viatger té dret al reemborsament de les despeses raonables assumides; per això, s’aconsella conservar els justificants.
En cas de renúncia al viatge, l’operadora haurà de retornar íntegrament l’import del bitllet en un termini màxim de 30 dies des de la sol·licitud, que es pot presentar dins dels tres mesos posteriors.
