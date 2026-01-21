Odissea de mobilitat
Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida
L’estació d’autobusos de Fabra i Puig ha començat el matí completament saturada, amb cues quilomètriques i centenars de persones esperant per poder pujar a un autobús
Milers d’usuaris de Rodalies, desconcertats a les estacions de l’àrea de Barcelona: «¡No hi ha tren, no hi ha tren!»
Mor un maquinista en pràctiques de 27 anys i 41 persones més resulten ferides al descarrilar un tren a Gelida
Carreteres i autobusos col·lapsats després del descarrilament i el tall total de Rodalies
Ariadna Miranda
La suspensió de tota la xarxa de Rodalies per revisar la seguretat després de l’accident de Gelida ahir a la nit ha deixat un gran desconcert en els grans nodes del transport públic de Barcelona. El transvasament de viatgers a altres modes de transport, en especial el businterurbà, ha sigut immediat. Un punt on s’ha vist amb gran claredat és l’avinguda Meridiana de Barcelona, on l’estació de tren Sant Andreu Arenal i la terminal de busos Fabra i Puig estan porta amb porta. Llarguíssimes cues davant les andanes testimoniaven la recerca d’alternatives improvisades, com ha pogut constatar a EL PERIÓDICO a primera hora.
Molts treballadors que es dirigien als seus llocs de treball són conscients que no podran arribar a la seva hora. És el cas de la Maria José i la Marina, que fa més de mitja hora que esperen a la mateixa cua. «Tot i que la freqüència és cada 20 minuts, hi ha molta cua», comenten, i suggereixen que haurien de posar més autobusos.
Una altra línia saturada és la 400, que va a Granollers. Els passatgers acumulen més de 50 minuts d’espera. Segons detalla la Laia, «haurien d’haver vingut dos autobusos, però no han aparegut». Amb desànim, assenyala la cua de desenes de persones que la precedeixen: «No crec que pugui pujar quan arribi el següent, que tampoc sé a quina hora vindrà, però m’ho prenc amb calma».
A la filera per pujar a un vehicle que va a Sabadell, la Nicolae assenyalava que feia 10 minuts que esperava: «Acaba d’anar-se’n un autobús, però ben aviat en sortirà un altre que ha arribat fa una estona». Helena Lacambra, estudiant, creu que haurà d’esperar almenys que vinguin dos busos més per aconseguir plaça i pujar-hi a bord. «Normalment agafo aquest bus, és la primera vegada que veig aquestes cues tan llargues», compara.
Una de les línies més demanades és l’A1 en direcció a Sabadell. Helena Lacambra, estudiant, acaba d’arribar a la cua tot i que és conscient que haurà d’esperar. «No crec que pugui pujar fins que no hagin vingut, com a mínim, dos autobusos més», declara.
Alguns viatgers destaquen l’escassa informació rebuda i les poques alternatives ofertes. La Maria José, veïna de la Sagrera, explica que treballa a Montmeló, però a causa de les llargues cues cap a Granollers ha decidit agafar la línia e21 en direcció a Mollet. «Quan arribi, un company de feina em vindrà a recollir», comenta. A més, critica la falta de comunicació: «Haurien d’haver informat abans. No pot ser que arribis a l’estació i et diguin que està tancada».
Molts usuaris també es queixen de les grans aglomeracions als vehicles. «Han vingut dos autobusos, però com que anaven plens no he pogut pujar», comenten dues dones que fa més de 45 minuts que esperen a la cua.
FGC, ¿la millor alternativa?
En contrast amb el caos en estacions de tren i busos, la xarxa de FGC funciona amb total normalitat aquest dimecres. «Bon dia. Els trens circulen en l’horari previst en totes les línies», ha publicat l’operadora ferroviària catalana a la xarxa X. Sens dubte, avui les línies del Vallès i del Llobregat-Anoia trauran del conflicte milers de treballadors i viatgers que haurien viatjat a Rodalies en un laborable normal.
