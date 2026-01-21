Denúncies per importants vibracions i desgast
El sindicat de maquinistes va alertar Adif l’agost passat sobre vibracions i desgast en la infraestructura en diverses línies, entre elles la que va patir l’accident, i va exposar la necessitat de limitar la velocitat màxima dels trens d’alta velocitat a 250 quilòmetres per hora en diversos punts.
Gabriel Santamarina
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SENAF) va traslladar l’agost passat a Adif i a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) la necessitat de limitar la velocitat màxima de circulació dels trens d’alta velocitat a 250 quilòmetres per hora en diversos punts de l’extensa xarxa espanyola, la segona de més longitud del món. El Govern va rebutjar i no va donar més transcendència a l’escrit al "no contenir cap referència en els arguments tècnics pels quals establir una limitació específicament a 250 quilòmetres per hora, en lloc de 160 o 270 quilòmetres per hora".
El sindicat SENAF va alertar de vibracions anòmales, "bots" i cops, que al seu criteri es traduïen en més desgast als trens i la infraestructura. Diego Cortín, secretari general del sindicat, va arribar a titllar d’"intensiu" i "exponencial" el desgast de la infraestructura a l’anar a 300 i no a 250 quilòmetres per hora. No obstant, en la seva intervenció a la televisió, Cortín va assegurar que no estava "en risc" la seguretat, presagi que finalment no s’ha complert, ja que l’accident a Adamuz va ser en un de les línies assenyalades per l’organisme, que no va posar el focus en cap moment sobre un punt quilomètric, sinó als corredors.
SENAF va apuntar a les línies 010, 030, 040 i 050. La 010 correspon a la que connecta l’estació de Puerta d’Atocha, a Madrid, amb Sevilla Santa Justa, la que s’ha vist afectada pel terrible accident; la 030, a l’accés a Màlaga, a la bifurcació entre Màlaga Alta Velocidad i Màlaga María Zambrano; la 040, la bifurcació entre Torrejón de Velasco i València Joaquín Sorolla, on s’han assenyalat pèrdues recurrents d’estabilitat geomètrica i zones amb aparells de via exigents; i, finalment, la 050 és el corredor que connecta Catalunya amb la frontera de França, on hi ha molta densitat de circulació i s’acumulen petites imperfeccions.
D’acord amb diferents informacions i queixes d’usuaris en xarxes socials, hi ha hagut punts concrets de la infraestructura on s’han detectat i denunciat en els últims mesos vibracions. Entre d’altres, es va apuntar al tram entre Adamuz i Villanueva de Córdoba, a la província de Còrdova, on s’ha produït l’accident ferroviari. També en el punt de connexió entre les localitats de Calatayud i Ariza, en la línia de Madrid-Barcelona, s’han concentrat més vibracions de les habituals. Sense anar més lluny, trens S-106 de Talgo (popularment coneguts com a Avril) van patir en aquest corredor fissures en bogis que van obligar a retirar diversos combois de la circulació. És més, en aquest lloc, els maquinistes van prendre la decisió unilateral de reduir la velocitat màxima de circulació de 300 a 230 quilòmetres per hora en aquest tram.
