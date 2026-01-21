Tragèdia ferroviària
Desesperació entre els pròxims als desapareguts
El barri de Ciudad Jardín de Còrdova canvia de zona tranquil·la a epicentre del dolor d’aquells que esperen notícies dels seus familiars. "Estan demostrant una fortalesa brutal" a l’hora "d’assumir la difícil situació que tenen", explica Fran Vicente, psicòleg de la Creu Roja.
Noelia Santos
En circumstàncies normals, el centre cívic Ponent Sud, ubicat al costat de la plaça de toros de Còrdova, tindria un tràfec de funcionaris municipals i de cordovesos que han d’esbrinar alguns tràmits. Pels seus voltants, a primera hora del matí, només s’hi veurien xavals amb motxilla que s’encaminarien a l’institut, homes i dones que es dirigirien als seus cotxes per anar a la feina, i algun jubilat fent el seu passeig matiner. Però això seria en circumstàncies normals, i aquests dies a Còrdova no hi ha res de normal. El centre cívic Ponent Sud és ara un espai de desesperació, el resguard d’aquests familiars de les víctimes de l’accident ferroviari que esperen alguna notícia, arribats a aquest punt, sigui del tipus que sigui.
Que la normalitat no és present al barri de Ciudad Jardín es nota en les desenes de periodistes apostats just davant del centre cívic, a la plaça de toros, que a més ha obert les seves portes per fer més fàcil el treball dels mitjans de comunicació. D’Alemanya, Anglaterra, Itàlia o fins i tot el Japó venen alguns dels periodistes que aquests dies cobreixen una tragèdia d’enormes dimensions que Còrdova i tot Espanya encara tenen per digerir.
El cordó policial entorn de les portes del centre cívic és màxim per respectar la privacitat d’aquells que estan travessant els que seran, sens dubte, els moments més complicats de les seves vides. No obstant, alguns d’aquests familiars sí que s’acosten a parlar amb els periodistes, sobretot amb l’esperança de què, potser, mostrant fotos dels seus familiars desapareguts algú pugui donar-li algun tipus d’informació. Són els pares, els germans o les parelles dels desapareguts, unes famílies que deambulen pels voltants del centre cívic o que, directament, no surten d’allà per poder ser presents si arriba algun tipus de comunicació.
N’hi ha, fins i tot, que dilluns a la nit a dimarts no es van moure d’allà. Ho explicava ahir Fran Vicente, psicòleg de Creu Roja, institució que presta una tasca psicosocial i d’acompanyament ingent des que es va produir l’accident diumenge passat. Vicente va comentar que uns 50 familiars van passar la nit a les instal·lacions municipals, mentre que d’altres havien decidit anar-se’n a un hotel per arreglar-se, menjar alguna cosa i intentar descansar en la mesura possible. "Estan demostrant una fortalesa brutal" a l’hora "d’assumir la difícil situació que tenen", relatava Vicente sobre els pròxims als desapareguts.
Sobre la tasca d’acompanyament, aquest psicòleg explicava que la clau, i el que tothom desitja dins d’aquest centre cívic és que "la informació flueixi". Al final, "el que ells volen és descansar, recuperar els seus familiars", comentava Vicente. "Nosaltres intentarem seguir fent el que estem fent, que és la contenció emocional, acompanyar en tot el procés quan se’ls comuniqui la situació, acompanyar-los amb els serveis socials, amb els serveis funeraris i amb tots els tràmits que necessitin", afegia el psicòleg.
Que la informació flueixi, com deia el voluntari de Creu Roja, és el desig de tots els que es mantenen dins del centre cívic. Tots els familiars de víctimes amb qui va poder contactar aquest diari coincidien en una cosa: la desesperació d’unes hores que semblen transcórrer més lentes de l’habitual. Malgrat saber que el treball d’identificació és ardu i complex, i per tant lent, aquestes persones no deixen de trucar als telèfons habilitats per veure si poden aconseguir algun tipus d’informació. Epicentre, sens dubte, del costat més trist de la tragèdia, el barri de Ciudad Jardín ha canviat de zona tranquil·la a centre del dolor.
Atenció psicosocial
La Creu Roja continua amb un dispositiu desplegat a diverses províncies andaluses amb motiu de l’accident ferroviari d’Adamuz. Al municipi continuen col·laborant en el lloc de comandament, mentre que a Còrdova capital s’atén els familiars de les víctimes, on ja s’ha intervingut més de 170 persones. A Huelva desenvolupen activitats d’atenció psicosocial a la Direcció de Policia a la Comandància de la Guàrdia Civil, mentre que a Màlaga Creu Roja porta a terme una activitat d’informació i atenció a persones afectades a l’estació de tren.
La Diòcesi de Còrdova va informar ahir de l’habilitació d’un equip de sacerdots per atendre les víctimes de l’accident ferroviari en centre cívic Ponent Sud, "un lloc on la desesperació i l’espera fan efecte a la recerca de qualsevol indici sobre el parador dels seus éssers estimats".
