Educació
Els llatinoamericans planifiquen els estudis internacionals amb la IA
Un estudi de LLYC assegura que el 88% d’aquests estudiants atorguen una confiança alta als xatbots conversacionals a l’hora d’escollir un campus a l’estranger i un de cada cinc els utilitza activament.
El treball aconsella a les universitats afrontar el repte que l’algoritme els tingui en compte
Olga Pereda
La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en un orientador acadèmic. Milers de joves utilitzen els xatbots conversacionals (com ChatGPT i Gemini) per dilucidar a quina universitat matricular-se. La decisió final és humana, però està basada en les dades que la IA ofereix sobre costos, rànquings i futures sortides laborals. Així ho revela un estudi de LLYC fet entre estudiants d’Amèrica Llatina, joves volguts i buscats per les facultats espanyoles.
L’informe assegura que el 88% dels potencials alumnes llatinoamericans atorguen a la IA una confiança alta a l’hora de planificar els seus estudis internacionals i un de cada cinc reconeix que la utilitza activament en el procés. La principal conclusió de l’estudi és que les universitats espanyoles s’enfronten a un repte important: que l’algoritme (una mena de lògica interna de la IA) no les ignori. "Els models d’IA aprenen molt ràpid. Si avui no apareixes, demà estaràs encara més lluny", sentencien els autors del treball.
"Moltes institucions desconeixen com apareixen, o si apareixen, en les recomanacions de la IA. El més determinant ja no és només ser a Google, sinó ser interpretable i seleccionable pels models d’IA. Aquest és el repte", insisteix el director general d’Estratègia de Marketing Solutions a LLYC, Jesús Moradillo.
En els últims 10 anys, el nombre d’estudiants estrangers de grau als campus espanyols gairebé s’ha duplicat, mentre que en màster s’ha triplicat. En el curs 2023-2024, l’11% dels matriculats a les universitats espanyoles eren de nacionalitat estrangera, gairebé 7% en els graus, 27% en els màsters i 29% en doctorats.
L’alumnat internacional dels graus procedeix, bàsicament, de països de la UE mentre que en màster i doctorat la majoria és d’Amèrica Llatina i el Carib, segons l’estadística recollida a Dades i xifres del sistema universitari espanyol. Aquest 11% d’estudiantat estranger encara està lluny de països com Alemanya i França. Segons l’últim informe de la fundació BBVA i Ivie, a tota la UE només hi ha tres territoris amb una proporció inferior: Grècia, Croàcia i Itàlia.
En un context global de baixada de la natalitat i de fortíssima competència de l’FP superior, la internacionalització del sistema universitari és una prioritat política i acadèmica. Una vegada consolidada la mobilitat europea –Espanya és líder en estades temporals com les del programa Erasmus– els campus tenen des de fa anys la mirada posada als països d’Amèrica Llatina per poder jugar a la mateixa lliga que els EUA, que, de moment, continua sent el destí favorit dels universitaris llatinoamericans.
Més enllà del prestigi que comporta atraure joves d’altres països, l’alumnat estranger és un bé preuat per motius econòmics. Les matrícules que paguen són més cares i la seva estada a Espanya comporta beneficis abundants en altres àmbits, a més de l’acadèmic. La despesa del col·lectiu ha crescut un 67% en els últims quatre anys i supera els 6.300 milions d’euros. Madrid concentra el nombre més alt de permisos d’estada, seguida de Catalunya i la Comunitat Valenciana (15%).
Opcions filtrades
L’informe constata que la IA no només és una eina de consulta, sinó un "intermediari de confiança que redistribueix l’autoritat informativa". Tot i que la decisió final continua sent humana i familiar en el 95% dels casos, el ventall d’opcions arriba filtrat pels models de llenguatge. El sistema universitari espanyol s’enfronta, doncs, a un desafiament crucial: la captació internacional de talent com a inversió de futur. "El repte per als centres és doble: han de gestionar una estratègia dirigida a persones i, de manera simultània, tàctiques de màrqueting per a les màquines que garanteixin que la seva proposta de valor no sigui ignorada per l’algoritme, conclou Anne Corcuera, directora de People, Talent and Culture a LLYC.
L’ús més important de la IA és en l’anomenada fase de descobriment (62%). Els estudiants la utilitzen per explorar programes, consultar rànquings (43%), analitzar sortides professionals (39%) o revisar opinions d’alumnes actuals i antics (18%). Amb aquesta informació, els futurs universitaris configuren una cosa semblant a una primera selecció. Una vegada que els estudiants han reduït el ventall d’opcions, utilitzen la IA com a "assistent financer" per comparar opcions (56%), calcular el cost de vida (55%) i buscar beques (50%).
ChatGPT és l’eina de consulta preferida pels estudiants llatinoamericans (91,8%), seguida de Gemini (80,6%) i Copilot (26,1%). A més d’aquests xatbots, els alumnes s’assessoren a través dels canals oficials (52%) i les xarxes socials (51%) per contrastar la reputació de les institucions.
