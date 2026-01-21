Tragèdia ferroviària
Els Reis valoren que "l’acció ràpida ha salvat moltes vides"
Felip VI i Letizia van acudir a Adamuz i després a Còrdova per estar amb familiars de desapareguts i amb ferits ingressats a l’hospital
«Volíem tenir un testimoni personal de com va ser i conèixer els treballs fets», va explicar el Monarca
Araceli R. Arjona / N. Santos
Els Reis van visitar ahir Còrdova per conèixer de primera mà els detalls de l’accident de trens ocorregut a Adamuz diumenge. La seva primera parada va ser al post de comandament ubicat al camí que dona accés a la zona zero del dolor, el punt exacte on un tren Iryo va sortir de la via i va col·lidir amb un Alvia que venia de cara, fet que va produir el primer xoc de trens de la xarxa d’alta velocitat espanyola.
Era la primera vegada que es permetia accedir a aquesta localització i l’experiència va ser colpidora per als que fa dies que informen del succés. Els vagons 6, 7 i 8 de l’Iryo es van poder observar i fotografiar a uns metres de distància, i es va poder veure o imaginar l’angoixa que van patir els passatgers. Els vidres trencats amb taques de sang per on els ferits van haver de sortir en plena nit, sense llum, maletes tirades entre els seients aixafats, fruit de la desesperació de qui intenta salvar la seva vida.
A l’exterior, una petita maleta rosa i un forro polar d’una nena recordaven que en aquell tren també viatjaven menors mentre les restes de compreses i benes al terra evidenciaven el rastre dels sanitaris que van intervenir a peu de tren. A l’hora prevista, Felip VI i la reina Letizia van arribar acompanyats per la vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero, amb semblants seriosos, escorcollant amb la mirada la imatge del tren sinistrat.
Especialment amb els veïns
Després de saludar alguns dels presents, es van entrevistar breument amb el president andalús, Juanma Moreno, i el ministre de Transports, Óscar Puente, que els van informar de la situació del rescat. Després van saludar un a un la llarga comitiva d’autoritats i treballadors de diferents serveis que els esperaven, aturant-se especialment amb els veïns del poble i, en concret, amb Julio Rodríguez i els seus pares. Felip i Letizia van estar una mica més d’una hora al punt de comandament d’Adamuz entrevistant-se amb els tècnics per conèixer com s’està realitzant la investigació, que transcorria de manera simultània a la visita, amb un tràfec constant de personal de la Policia Judicial i d’Adif preparant el terreny per tallar els vagons i trossos de via i instal·lar les grues que serviran per treure els vagons del terraplè.
Des d’Adamuz, els Reis es van desplaçar al centre cívic de Poniente a Còrdova i després es van dirigir a l’hospital Reina Sofía, per entrevistar-se amb l’equip de professionals que estan atenent les víctimes, a més d’alguns dels ingressats, entre ells, alguns menors. Al sortir, el Rei, que va recalcar la "mala coincidència" pel pas d’un altre tren en el moment del descarrilament, va explicar que tots dos volien "tenir un testimoni personal de com va ser i conèixer, a través dels experts, com valoren ells el treball realitzat, el que queda per fer i el que s’ha fet". També van reconèixer "l’altíssima professionalitat, dedicació i entrega de tots els implicats" i va destacar que "l’actuació ràpida ha permès salvar moltes vides".
