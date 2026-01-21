El gabinet de Sánchez truca al de Feijóo després de no ser informat
El Govern intenta estendre la treva política després de constatar "lleialtat" institucional amb la Junta d’Andalusia
Iván Gil
L’accident ferroviari d’Adamuz està fent que s’aparquin les diferències polítiques entre administracions per treballar conjuntament. Així ho han destacat tant des del Govern central com des de la Junta d’Andalusia. No obstant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va retreure dilluns passat des de la zona zero la falta d’informació per part del Govern, assegurant estar rebent-la només de la Junta que presideix el popular Juanma Moreno. Després de la seva queixa, el cap de gabinet de la Presidència del Govern, Diego Rubio, va despenjar el telèfon per posar-se en contacte amb la seva homòloga de Génova, Marta Varela, en un intent de continuar destensant la batalla política.
Segons fonts de l’Executiu, se li va explicar que tota la informació disponible s’estava fent pública i també es traslladava a la Junta d’Andalusia, oferint-li, a més, qualsevol dada addicional o específica del seu interès. Un gest poc habitual en la relació entre el Govern i l’oposició i que mostra un intent d’estendre la treva política amb la Junta d’Andalusia a Génova. No només per la tragèdia, indiquen fonts de l’Executiu, sinó també per la complexa conjuntura internacional. "El context internacional i l’ocorregut ara ens hauria de fer reflexionar", conclouen.
Pròxima reunió
Després d’agendar una reunió entre Sánchez i Feijóo dilluns passat, que es va cancel·lar finalment a causa de l’accident ferroviari, els socialistes ja confiaven en una finestra per a desglaç en les relacions. Amb la voluntat, apuntaven, en cas de buscar amplis consensos a l’hora de recolzar decisions com l’enviament de tropes en missió de pau a Ucraïna o sobre si seguir els mateixos passos a Groenlàndia, davant l’amenaça expansionista de l’Administració de Donald Trump. La intenció és recuperar aquesta reunió la setmana vinent, així com la ronda de contactes amb la resta de grups parlamentaris.
Demà, el president del Govern acudirà a Brussel·les. Es tracta de les poques cites que mantindrà malgrat decretar-se un dol oficial de tres dies per l’accident. Ho farà per participar en un Consell Europeu informal per tractar la situació de Groenlàndia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos