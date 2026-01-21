Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

El gabinet de Sánchez truca al de Feijóo després de no ser informat

El Govern intenta estendre la treva política després de constatar "lleialtat" institucional amb la Junta d’Andalusia

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo (esquerra), i el president d’Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, dilluns passat a Adamuz. | JORGE ZAPATA / EFE

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo (esquerra), i el president d’Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, dilluns passat a Adamuz. | JORGE ZAPATA / EFE

Iván Gil

Madrid

L’accident ferroviari d’Adamuz està fent que s’aparquin les diferències polítiques entre administracions per treballar conjuntament. Així ho han destacat tant des del Govern central com des de la Junta d’Andalusia. No obstant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va retreure dilluns passat des de la zona zero la falta d’informació per part del Govern, assegurant estar rebent-la només de la Junta que presideix el popular Juanma Moreno. Després de la seva queixa, el cap de gabinet de la Presidència del Govern, Diego Rubio, va despenjar el telèfon per posar-se en contacte amb la seva homòloga de Génova, Marta Varela, en un intent de continuar destensant la batalla política.

Segons fonts de l’Executiu, se li va explicar que tota la informació disponible s’estava fent pública i també es traslladava a la Junta d’Andalusia, oferint-li, a més, qualsevol dada addicional o específica del seu interès. Un gest poc habitual en la relació entre el Govern i l’oposició i que mostra un intent d’estendre la treva política amb la Junta d’Andalusia a Génova. No només per la tragèdia, indiquen fonts de l’Executiu, sinó també per la complexa conjuntura internacional. "El context internacional i l’ocorregut ara ens hauria de fer reflexionar", conclouen.

Pròxima reunió

Després d’agendar una reunió entre Sánchez i Feijóo dilluns passat, que es va cancel·lar finalment a causa de l’accident ferroviari, els socialistes ja confiaven en una finestra per a desglaç en les relacions. Amb la voluntat, apuntaven, en cas de buscar amplis consensos a l’hora de recolzar decisions com l’enviament de tropes en missió de pau a Ucraïna o sobre si seguir els mateixos passos a Groenlàndia, davant l’amenaça expansionista de l’Administració de Donald Trump. La intenció és recuperar aquesta reunió la setmana vinent, així com la ronda de contactes amb la resta de grups parlamentaris.

Demà, el president del Govern acudirà a Brussel·les. Es tracta de les poques cites que mantindrà malgrat decretar-se un dol oficial de tres dies per l’accident. Ho farà per participar en un Consell Europeu informal per tractar la situació de Groenlàndia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents