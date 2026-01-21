Gestió del caos ferroviari
El Govern justifica que no va enviar una alerta mòbil pel tall de Rodalies al no ser una emergència de seguretat
«¡No hi ha tren!»: Milers de passatgers de Rodalies improvisa les seves rutes davant el caos ferroviari a Barcelona
EN DIRECTE | Última hora del tall de Rodalies i de l’accident a Gelida
Guillem Costa
Aquest dimarts al matí, milers de passatgers han arribat a les estacions de tren a les quals acudien habitualment per anar a treballar sense saber que Rodalies no funcionava. És cert que els canals oficials de la Generalitat van informar que el servei estava suspès. Els mitjans de comunicació també van avisar que els trens de Renfe a Catalunya no funcionarien al llarg del dia.
No obstant, diversos usuaris no n’estaven advertits i van començar el dia sense saber que la seva rutina quedaria interrompuda per aquesta decisió preventiva que el Govern va prendre després de l’accident de Gelida en què va morirun maquinista en pràctiques.
Davant aquesta situació, diversos ciutadans han qüestionat la comunicació de l’emergència i han preguntat per què no es va avisar a través dels mòbils, com se sol fer per donar instruccions a la ciutadania davant un temporal o una altra emergència.
Fonts de Protecció Civil consultades per EL PERIÓDICO responen que el mecanisme ES-Alert no està pensat per a aquest tipus de casos. Detallen que no és un sistema informatiu sobre temes d’interès o afectacions a serveis, sinó que és una eina per comunicar riscos imminents que puguin afectar la salut o la seguretat de les persones i donar instruccions clares d’autoprotecció per a tothom que es troba al territori afectat per l’emergència.
Escenaris futurs
Tot i així, fonts coneixedores de la gestió de l’emergència no descarten que en un futur el sistema d’avisos als mòbils s’utilitzi per a circumstàncies similars a la d’aquest dimarts a Catalunya. De fet, Protecció Civil està pendent que el ministeri ultimi un canvi en el model ES-Alert que permeti enviar alertes menys invasives, que no impliquin l’alarma sonora als mòbils.
Si un ciutadà rep una alerta per risc imminent a la una o a les sis de la matinada, ha de ser perquè s’autoprotegeixi i no per advertir-lo que la xarxa de Rodalies està inoperativa, afirmen aquestes fonts.
Quan la possibilitat d’enviar aquests missatges més suaus estigui disponible, les autoritats catalanes hauran de decidir quin ús donar a aquest segon els tipus d’avís i no es descarta incloure llavors informacions per a incidències generalitzades.
