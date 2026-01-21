Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Guàrdia Civil incorpora agents de l’UCO per ajudar en les indagacions

La tripulació de l’Iryo que va descarrilar en primer lloc ha prestat ja declaració en la recollida de testimonis

Un gos de la Guàrdia Civil rastreja un dels vagons, ahir. | GUÀRDIA CIVIL / EFE

Juan José Fernández

Madrid

Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) s’han incorporat a les recerques que s’estan portant a terme a Adamuz i a Còrdova per l’accident ferroviari. Els agents de l’UCO es van sumar al desplegament per decisió de la Prefectura de Policia Judicial de l’institut armat, i a fi d’assistir els guàrdies de l’Equip Central de Criminalística –que van començar a treballar aquest dilluns a la matinada– i de la Comandància de Còrdova –activats des de diumenge– en la tasca de recollida d’indicis i de testimonis entorn del sinistre.

Els agents especialitzats afegits al dispositiu pertanyen al Departament de Delictes contra les Persones, segons va poder confirmar aquest diari de fonts pròximes al cas. És una àrea diferent del de Criminalística, els membres de la qual estan treballant a les vies, fins i tot amb ajuda de gossos, o en laboratoris, en la recollida d’indicis.

Els agents de l’UCO no dirigeixen el flanc policial de la investigació, sinó que estan en missió de suport en un desplegament de policia judicial que és unitari en aquest moment posterior a la catàstrofe, una fase que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qualificava de "fase de recollida".

Tots els integrants de la tripulació de l’Iryo han sigut ja preguntats per la Guàrdia Civil i per tècnics de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), segons fonts coneixedores dels treballs. Cap ha declarat amb suport d’advocats, segons les mateixes fonts, per no considerar-ho necessari.

