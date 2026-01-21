Inspeccions constants
Una hipòtesi és la ruptura de la soldadura del quilòmetre 318,7 al pas del vagó número 6 de l’Iryo, que podria haver provocat el desplaçament d’un fragment de via.
Glòria Ayuso
Els experts consultats no veuen clara la hipòtesi de la possible fallada de la infraestructura i atribueixen l’accident a una combinació de factors. ¿És possible que la soldadura fallés per si mateixa per desgast? Una altra hipòtesi oberta és que el vagó 6 arrossegués als baixos un objecte que pogués impactar i provocar la ruptura de la soldadura. Aquest fragment, ¿pertanyia al mateix tren, o bé es trobava en les vies? Tots aquests interrogants segueixen oberts.
La investigació haurà de tenir en compte el compliment dels protocols de revisió i manteniment de les infraestructures i el material mòbil. Punts amb soldadures i agulles són especialment sensibles, ja que suporten més pressió al pas dels combois. Més en l’alta velocitat, que també té els canvis de temperatura entre la nit i el dia.
¿Quin manteniment es fa de manera protocol·lària en l’alta velocitat? Adif realitza un manteniment preventiu que avalua la degradació de la infraestructura mitjançant diversos mitjans. Un d’essencial és el control ultrasònic, que permet detectar defectes interns invisibles, i localitzar ruptures, fissures, porositats o falta de fusió en les soldadures i el carril. Adif utilitza sistemes embarcats en vehicles que poden revisar les vies a velocitats de fins a 60 km/h, permetent un control constant de grans trams de xarxa. S’envia una ona que a la seva tornada permet als equips mesurar el temps de recorregut, cosa que permet la ubicació exacta del defecte; i la intensitat de l’eco, cosa que indica la mida i la importància de la discontinuïtat. Una vegada que un tren auscultador detecta una anomalia, s’utilitzen equips manuals portàtils per validar el defecte in situ amb una precisió molt més gran.
Recorreguts a peu
També comprova que es mantenen els paràmetres de la via, com l’ample i peralt, per detectar si existeixen desviacions mitjançant trens auscultadors o equips manuals per obtenir índexs de qualitat. A aquests controls se suma la Inspecció Visual Automatitzada (SIVTAI), amb sistemes de tractament automatitzat d’imatges que revisen la infraestructura; i recorreguts de vigilància a peu i en cabina del tren per a una supervisió directa del terreny.
