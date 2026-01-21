Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La interlocutòria sobre cistitis irrita les infermeres

Arxivo - Infermera mesurant la pressió arterial d'una pacient d'edat avançada. Hipertensió, colesterol.

Arxivo - Infermera mesurant la pressió arterial d'una pacient d'edat avançada. Hipertensió, colesterol. / ROSSANDHELEN - Archivo

Patricia Martín

Madrid

Les escoles d’infermeria es mostren "indignades" davant la decisió de l’Audiència Nacional, que ha donat suport a la sol·licitud de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) i ha suspès cautelarment la guia que, des d’agost de 2024, permetia a aquestes professionals prescriure medicaments —principalment antibiòtics— per a les infeccions del tracte urinari inferior no complicades en dones adultes.

La Conselleria de Salut va enviar ahir un comunicat per manifestar el seu "absolut suport a la tasca que les infermeres realitzen diàriament", davant la situació actual.

