Sanitat
La interlocutòria sobre cistitis irrita les infermeres
Patricia Martín
Madrid
Les escoles d’infermeria es mostren "indignades" davant la decisió de l’Audiència Nacional, que ha donat suport a la sol·licitud de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) i ha suspès cautelarment la guia que, des d’agost de 2024, permetia a aquestes professionals prescriure medicaments —principalment antibiòtics— per a les infeccions del tracte urinari inferior no complicades en dones adultes.
La Conselleria de Salut va enviar ahir un comunicat per manifestar el seu "absolut suport a la tasca que les infermeres realitzen diàriament", davant la situació actual.
