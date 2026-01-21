Per efectes del temporal
Mor un maquinista en pràctiques de 27 anys i 41 persones més resulten ferides al descarrilar un tren a Gelida per la caiguda d’un mur de contenció
El despreniment ha desviat la trajectòria del tren, i n’ha danyat especialment la part frontal. A la cabina hi viatjaven el maquinista i tres persones que feien tasques de formació
Adif suspèn la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
EN DIRECTE | Última hora de la suspensió de Rodalies i de l’accident de tren a Gelida
Germán González
Només dos dies després del greu accident d’Adamuz, un nou descarrilament ferroviari ha tornat a sacsejar la xarxa ferroviària. Un tren de Rodalies de la línia R4 ha descarrilat a Gelida a última hora de dimarts després de la caiguda d’un mur de contenció sobre la via, i ha causat la mort d’un maquinista en pràctiques de 27 anys i ha deixat 41 ferits, cinc d’ells greus. El succés s’ha produït poc abans de les nou de la nit, quan el comboi circulava en direcció a Barcelona entre Sant Sadurní i Gelida.
El comboi havia sortit de Sant Vicenç de Calders i hi viatjaven 38 persones. La caiguda del mur «ha desplaçat la trajectòria del tren», ha explicat la consellera d’Interior, Núria Parlon. La part davantera del tren ha quedat completament destrossada. Es donen les circumstàncies que a la cabina hi viatjaven el maquinista i tres persones que feien tasques de formació. El terreny inestable per les intenses pluges hauria provocat el despreniment del mur de contenció, si bé les tasques d’investigació hauran de determinar els fets, ha afegit la consellera.
L’últim balanç de víctimes ofert pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), ofert a prop de les vuit del matí d’aquest dimecres, és el següent: un mort, cinc ferits greus (dos traslladats a l’Hospital de Bellvitge, un a la Vall d’Hebron, un a l’Hospital Mútua de Terrassa i un al Moisès Broggi); sis ferits en estat menys greu (dos traslladats a l’Hospital de Sant Boi, dos a l’Hospital Camils, un a Moisès Broggi i un a l’hospital de Bellvitge) i 30 en estat lleu (vuit a l’hospital de Vilafranca, vuit a l’hospital de Martorell, un al Moisès Broggi i la resta no han requerit ingrés). Segons ha confirmat Renfe aquest matí, el mort és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina. Tenia 27 anys. Les autoritats ja han comunicat la mort a la seva família, que viu a Sevilla.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat un ampli dispositiu d’emergència per atendre els passatgers, amb 37 ambulàncies desplaçades a la zona. Els cinc ferits greus han sigut traslladats a diferents centres hospitalaris: dos a l’Hospital de Bellvitge, un a l’Hospital Vall d’Hebron, un a la Mútua de Terrassa i el cinquè a l’Hospital Moisès Broggi. Els ferits menys greus i lleus han sigut atesos en diversos centres sanitaris. Els afectats han rebut també atenció psicològica al lloc de l’accident.
Els Bombers de la Generalitat han tardat més d’una hora a poder rescatar una de les persones que havia quedat atrapada a l’interior del comboi. L’avís s’ha rebut a les 21.01 hores i s’hi han mobilitzat 36 dotacions, que han establert una zona de seguretat per evitar nous despreniments a l’entorn de les vies. En el dispositiu hi treballen el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE). «Ha sigut necessari excarcerar una de les persones que hi havia a l’interior del comboi», han assenyalat els Bombers.
Zona afectada pel descarrilament
A conseqüència de l’accident, Adif ha suspès la circulació ferroviària a tota la xarxa de Rodalies a Catalunya després del descarrilament. Per la seva banda, Renfe ha informat que el servei no es restablirà fins que finalitzi la revisió completa de la infraestructura afectada.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assenyalat que el servei de Rodalies no es recuperarà abans de les 9.30 hores i que no es reprendrà la circulació fins que es donin totes les condicions de seguretat necessàries. Fins aleshores, els serveis tècnics continuen avaluant els danys i realitzant marxes blanques amb personal de Renfe i Adif per comprovar l’estat de les línies afectades.
La llevantada ha provocat incidències en diferents punts de la xarxa ferroviària catalana. Poc abans de l’accident de Gelida, un tren de les línies R1 i RG1 ha col·lidit amb una roca despresa entre Tordera i Maçanet, sense que s’hagin registrat ferits. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) havia demanat prèviament la suspensió del servei per la falta de garanties de seguretat davant les condicions meteorològiques adverses.
Els Mossos d’Esquadra han traslladat les persones que han resultat il·leses a una zona segura, ubicada a les caves de Torelló, mentre es desenvolupaven les tasques d’emergència i assegurament de l’entorn.
Reaccions polítiques
En l’àmbit polític, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha informat que es dirigia cap al lloc de l’accident, on es mantenen desplegats tots els equips d’emergència. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau Miranda, ha assenyalat que el Govern segueix amb atenció l’evolució de l’incident i que s’han mobilitzat tots els recursos necessaris per garantir la seguretat i l’atenció als afectats.
El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha expressat la seva consternació en un missatge a la xarxa social X: «Consternat per l’accident de Gelida. Condol la família del maquinista i a tot el personal de Renfe. Esperem la recuperació dels ferits. Preocupació pels ferits greus». En el mateix missatge ha afegit: «Dia negre per a la xarxa ferroviària a Catalunya». Per la seva banda, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que es manté el seguiment de les incidències registrades en les línies R1 i R4 de Rodalies.
El 2018
El succés recorda un accident similar ocorregut el 2018 en la mateixa línia R4. El 20 de novembre d’aquell any, un tren amb 133 passatgers que cobria el trajecte entre Manresa i Sant Vicenç de Calders va descarrilar a Vacarisses (Vallès Occidental) després de xocar contra unes roques que s’havien desprès. En aquell accident va morir un home de 36 anys i 49 persones van resultar ferides de diversa consideració.
