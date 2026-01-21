Tragèdia ferroviària
La investigació per aclarir la causa del xoc se centra en el vagó 6 d’Iryo
Puente assegura que abans de l’accident van passar cinc dels vuit cotxes anteriors del tren de l’operadora italiana sense cap problema
El nombre de víctimes mortals es va elevar ahir a 42 persones en espera de la inspecció d’altres vagons
Cristina Buesa
La investigació de l’accident en el qual van morir 42 persones, nombre de víctimes comptabilitzat fins ahir, se centra en el tren d’Iryo. Malgrat que la recuperació de les víctimes que encara queden sota el garbuix de ferros és prioritària, buscar vestigis al cotxe 6, el primer que suposadament va descarrilar, sembla determinant. Així ho va assegurar el ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, que va dir que la Guàrdia Civil ha reclamat que no es mogui aquesta part del tren perquè encara han d’obtenir proves en aquest lloc.
Fonts d’aquest cos policial van assegurar que la sol·licitud s’estén al tren complet, a totes les parts que encara estan repartides sobre la via o al terraplè contigu on es manté l’Alvia. Mentre les grues esperen el seu torn, els efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i els Bombers prossegueixen la inspecció ocular. Sobre el terreny hi ha també tres tècnics de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), que busquen proves tant físiques com declaracions dels testimonis. El president de la CIAF, Ignacio Barrón, els coordina des de Xile, malgrat que en una entrevista amb aquest diari també va revelar que una de les claus és descobrir què ha passat en la "interacció" entre el tren i la infraestructura.
Rodolament desplaçat
Les primeres imatges de prop del material mòbil de l’operadora italiana revelen com ha quedat. El cotxe 6 es manté recte, no està tombat. El rodolament del tren, és a dir, la part baixa de l’Iryo, on són els denominats bogis, està lleugerament desplaçat del carril. Les indagacions es fixen en aquest cotxe com el primer que va fallar i, en cadena, va provocar que el 7 i el 8 també descarrilessin i impactessin contra l’Alvia que venia de cara. En el cas del cotxe 7, està inclinat, i el 8, ja completament tombat.
Aquesta observació detallada per part dels investigadors hauria de trobar el denominat "punt zero", és a dir, l’origen del desastre a Adamuz. Si una suposada fallada del cotxe 6 és la que va provocar el sinistre o si és un problema al raïl el que va desencadenar el descarrilament. El ministre Puente ja admet que hi ha trams de via trencats, però ningú és capaç d’assegurar per ara si és "causa o conseqüència, conseqüència o causa", va reiterar el responsable de Transports. Per la seva banda, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va explicar que de moment totes les hipòtesis sobre el sinistre estan obertes, tot i que va descartar la possibilitat d’un sabotatge.
Amb el sabotatge i l’error humà descartats, la investigació des de dilluns té només dues opcions, les vies o el Frecciarossa descarrilat. Als cotxes del material mòbil d’Iryo (sobretot els tres finals, del 6 al 8) i les vies hi ha un tercer element capital per facilitar informació sobre el que va passar i avançar en la investigació de l’accident. Es tracta de les caixes negres dels dos trens. Aquests dispositius serviran per conèixer exactament la velocitat de tots dos, que les primeres indagacions situen entre els 200 i 210 km/h, per sota del que el servei permet. Aquests sistemes de vigilància, ja en mans de les autoritats, també facilitaran informació, per exemple, sobre com estava la via o si els maquinistes respectius van prendre alguna decisió en els instants previs al xoc i van fer alguna cosa.
El president d’Iryo, Carlos Bertomeu, va assegurar dilluns que sí que havia pogut parlar amb el conductor del seu tren i que aquest li havia assegurat que no va notar res. Aquesta afirmació, no obstant, haurà de ser ratificada davant els investigadors i la jutge que instrueix el cas. En el cas de l’Alvia, el maquinista va morir en l’accident. La CIAF també ha sol·licitat informació al gestor de les infraestructures, Adif, sobre els registres de circulació per Adamuz els dos dies anteriors a l’accident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos