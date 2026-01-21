Una jutge de Vilafranca investiga les causes de l’accident mortal d’un tren a Gelida: «Estava tot destrossat»

Va impactar contra un mur
Una nova tragèdia ferroviària ha sacsejat aquest dimarts a la nit Catalunya. Un tren de la línia R4 de Rodalies va xocar contra un mur de contenció caigut sobre la via en un tram situat entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, fet que va provocar la mort d’una persona que anava a la cabina, tot i que no era el maquinista, així com cinc ferits greus, sis més de menys greus i 26 de lleus, dels quals 16 van ser traslladats a l’Hospital de Vilafranca i 8 a l’Hospital de Martorell, mentre que la resta no ha sigut necessari ingressar-los en cap centre hospitalari.
Tots els afectats greus, que anaven als primers vagons, van ser traslladats a centres de salut en les gairebé tres hores que van durar les tasques de rescat. Els bombers també van haver de fer tasques durant una hora per tallar l’estructura del tren i treure una persona que havia quedat atrapada. A la zona perimetral de l’accident, on hi havia els mitjans de comunicació, arribava l’olor de la radial que tallava el metall del vagó. En aquest punt també hi havia veïns de la urbanització pròxima de Casablanca que comentaven que s’havien assabentat de l’accident per un grup que tenen per WhatsApp i a l’escoltar les sirenes dels serveis d’emergència poc després de les nou de la nit.
Causa oberta
Per intentar aclarir les causes de la caiguda d’aquest mur, que tot apunta que podria estar afectat pel temporal de vent i pluja que des de fa dies afecta bona part de Catalunya, la plaça 3 del Tribunal de Instància de Vilafranca del Penedès ha obert una investigació. La comitiva judicial, amb la jutge al capdavant, es va desplaçar fins al lloc del sinistre per procedir a l’aixecament del cadàver de la víctima mortal. A més, va demanar als responsables d’emergència, principalment bombers i Mossos d’Esquadra, els informes inicials sobre aquest accident.
La zona on es va produir el sinistre ferroviari va quedar preservada per l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos per indagar en les causes de la caiguda del mur i la velocitat del tren en el moment de l’impacte, així com el funcionament dels frens. Els agents van començar amb la investigació una vegada es va poder aixecar el cadàver del mort, i van iniciar les tasques d’identificació del cos. També la unitat de drons va sobrevolar la zona per oferir més informació als agents. A més, els investigadors volen conèixer què feia la persona que va morir a la cabina amb el maquinista, tot i que segons fonts sindicals asseguren que es tractaria d’un empleat ferroviari en pràctiques.
Per atendre els ferits el Sistema d’Emergències Mèdiques va mobilitzar 37 ambulàncies que van anar traient les persones lesionades sota la supervisió dels Mossos, que van establir un control per impedir l’accés a la zona de l’accident. A més, els sanitaris van atendre els que estaven amb ferides lleus al mateix lloc i van ser donats d’alta.
La resta de passatgers van ser traslladats a estacions pròximes, mentre que en un centre cívic d’una urbanització pròxima a Subirats es va habilitar un espai perquè acudissin familiars de les víctimes per conèixer de primera mà el seu estat. Els bombers van enviar 38 dotacions amb 70 efectius i el 112 va rebre 28 trucades relacionades amb el sinistre. Protecció Civil va posar en alerta el pla Ferrocat i Rodalies va suspendre el servei a tota la xarxa.
Imatges «impactants»
El tren, que anava en direcció a Manresa, va xocar frontalment contra el mur i la pitjor part de l’impacte se’l va emportar la cabina i els primers vagons, que van quedar deformats. «Estava tot destrossat» han explicat a aquest mitjà efectius dels serveis d’emergència que van acudir a la zona. Els primers a arribar van ser agents de la Policia Local de Gelida que van veure imatges «impactants» de la tragèdia, segons algunes fonts, pels danys causats en el xoc frontal. Els bombers van apuntalar el mur de contenció i el tren. Durant aquest dimecres, tècnics d’Adif i de Renfe procediran amb una grua a retirar el tren sinistrat i a reparar aquest tram de via, malgrat que algunes tasques van començar la mateixa nit de l’accident.
A la zona hi van acudir la consellera d’Interior, Núria Parlon, la de Territori, Silvia Paneque, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, així com el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb els responsables dels principals cossos d’emergència, com el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, i alcaldes dels municipis pròxims a l’accident.
