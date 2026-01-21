Tecnologia
L’Eurocambra demana que Brussel·les actuï contra els ‘deep fake’ sexuals
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha sol·licitat documentació a X després que l’eina d’intel·ligència artificial (IA) associada a la xarxa social Grok hagi permès als usuaris crear imatges falses de dones i menors nus sense el seu consentiment, però l’Eurocambra demana a Brussel·les una investigació formal i més mesures contra les plataformes.
"Despullar altres persones sense el seu consentiment, especialment nens, no està mai bé, però pots triar fer negocis de mil maneres innovadores, ¿i tot i així tries nenes en biquini?", va dir l’eurodiputada eslovaca Veronika Cifrová, que va explicar com un vídeo generat amb intel·ligència artificial d’ella ballant en biquini es va fer viral quan va entrar en política per mirar de desacreditar-la. El vídeo, malgrat les denúncies, continua circulant a la xarxa. "Soc adulta. Estic preparada per lidiar amb això, tot i que no crec que ho hagi de fer", va dir l’eslovaca. L’eurodiputada va alertar sobre l’impacte brutal que això pot tenir per als col·lectius més vulnerables, començant pels adolescents.
"Però aquest no és només un problema d’una empresa. Hem d’anar més enllà i concentrar a fer-ho realment impossible", va defensar Cifrová. L’eslovaca, com molts dels seus col·legues, ha demanat a la Comissió Europea que s’asseguri que sigui impossible a la UE utilitzar eines que permetin despullar persones en imatges falses sense el seu consentiment.
"Necessitem accions: la prohibició a tota la Unió Europea del material d’abús sexual infantil generat per IA i els sistemes que el produeixen", va dir l’eurodiputat popular holandès Jeroen Lenaers. "Les plataformes han d’anteposar la responsabilitat als beneficis; la seguretat ha d’estar incorporada des del disseny", va afegir.
