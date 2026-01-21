Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Institut d’Estudis Fotogràfics es mudarà a l’Escola del Carme

Inauguració d’una exposició de Julio Carbó i Joan Guerrero a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. | MANU MITRU

Carles Cols

Barcelona

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) ha trobat, gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, una nova llar a la ciutat. Penjava sobre aquesta institució sense ànim de lucre i amb un currículum encomiable una espasa de Dàmocles. Des de fa mig segle ocupa una minúscula porció de l’Escola Industrial, però aquest recinte és a les portes d’una profunda transformació i, com a mínim mentre durin les obres, l’IEFC ha de mudar-se. Això, és clar, en una ciutat en la qual els lloguers no faciliten la supervivència d’acadèmies com aquesta, amb 400 alumnes actualment inscrits.

El SOS que va llançar el director, IEFC, ha sigut atès al final per l’Ajuntament. Li cedirà durant sis o vuit anys les instal·lacions de l’antiga Escola del Carme, a cavall de Sants i les Corts. A través d’un comunicat als seus més fidels defensors, l’equip de l’IEFC ha volgut agrair la generositat del govern municipal.

Supervivència inviable

L’escola concertada Nostra Senyora del Carme, en el número 79 del carrer Vallespir, va tancar definitivament les seves portes a finals del curs 2023-2024 amb 97 anys d’història a la seva esquena. La progressiva pèrdua d’alumnes va fer inviable la seva supervivència. Es va sospesar el seu pas a la xarxa d’educació pública, però la baixa natalitat i l’edat de les instal·lacions va desaconsellar aquesta solució. Des d’aleshores s’ha mantingut tancada.

L’arribada de l’IEFC serà una bona notícia per als comerços del barri, no només pel volum d’estudiants habitual del centre, sinó perquè es tracta, a més, d’una institució que periòdicament organitza activitats.

