Milers d’usuaris de Rodalies, desconcertats a les estacions de l’àrea de Barcelona: «No hi ha tren, no hi ha tren!»
La suspensió imprevista de la xarxa ferroviària de proximitat, per revisar la seva seguretat, deixa literalment tirats els passatgers
Mor un maquinista en pràctiques de 27 anys i 41 persones més resulten ferides al descarrilar un tren a Gelida
Carreteres i autobusos col·lapsats després del descarrilament i el tall total de Rodalies
Gerardo Santos
La Marta té una cita mèdica a les 9.15 hores a Sitges i desconeixia que aquest dimecres no hi ha servei de Rodalies. Ha sigut un dels agents desplegats a l’estació de Sants qui l’ha informat: «M’aconsellen que provi a l’estació d’autobusos», diu, amb un somriure d’incredulitat. No obstant, cap bus dels que passa per Sants cobreix aquesta ruta. Finalment, es veu obligada a posposar la cita mèdica.
Milers d’usuaris de Rodalies, com la Marta, improvisen com refer els seus plans aquest dimecres al matí davant la paràlisi total dels trens i el caos viari després de l’accident mortal a Gelida. Els accessos a les vies de la 7 a la 14 de Sants, les de Rodalies, estan custodiades per agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra, que impedeixen el pas als que encara desconeixen que el servei està tancat. Per megafonia es combinen els avisos per als trens d’alta velocitat amb els missatges que recorden que no hi ha Rodalies «a causa dels desperfectes provocats pel temporal». El moviment de persones a l’estació és molt menor al de qualsevol altre dia laborable.
El Marcio comença aquest dimecres una nova etapa en la seva vida. Es muda des de Portugal per viure a Girona. L’acompanya un amic que viu a Barcelona. Desconcertats davant les màquines de compra de bitllets de Rodalies de l’estació de Sants, que estan apagades, són informats que no hi ha servei per un grup de periodistes, que els aconsellen així mateix recórrer a l’alta velocitat per dirgir-se a Girona.
La Sara es dirigeix a Montgat per anar a la feina. A l’arribar a Sants és informada de la situació: «Hauré d’agafar el metro fins a Badalona, i allà agafar el bus B30». Assumeix que no arribarà a temps per començar la jornada laboral, però es mostra despreocupada: «Arribaré quan es pugui, és el que hi ha». Aquesta usuària de Rodalies no tenia constància de l’accident d’aquest dimarts a Gelida: «Déu meu, jo ahir vaig agafar un Rodalies a Premià i no em vaig assabentar de res».
«Mare meva, no en sabia res»
L’estació de Rodalies de Badalona també ha viscut a les 7.00 hores, hora punta, el desconcert dels passatgers davant la suspensió del servei de tren. Un agent informatiu a l’estació assumeix que «hi ha hagut embolic perquè la gent no tenia constància de la caiguda del servei». El Jonathan, un passatger enutjat que es disposava a agafar el tren, critica que «únicament se’ns avisa amb un cartell confús on posa ‘circulació interrompuda’, però no és suficient».
A l’exterior de la mateixa estació, al ser informada de l’aturada total, Octimia Martínez recorre tota l’avinguda Martí Pujol advertint els veïns que li semblen passatgers: «¡No hi ha tren, no hi ha tren!», avisa a la gent. Martínez té intenció d’arribar fins a Bellvitge, on li han recomanat que l’opció més ràpida per arribar serà el metro. «Hauria d’haver vingut abans, Déu meu», lamenta. La usuària explica que no s’ha assabentat de l’accident de Gelida fins que els agents de Rodalies l’han informat de la incidència. «Mare meva, no en sabia res», assumeix.
«He d’arribar a Granada i encara no sé com»
El cas de la Laia, veïna de 21 anys de Badalona, i la seva amiga és paradigmàtic de les peripècies a les quals es veuen abocats els passatgers durant la suspensió del servei de Rodalies. La seva amiga anglesa ha d’agafar aquest migdia un vol al Prat cap a Màlaga per, posteriorment, anar uns dies a Granada. Però encara no sap si pot arribar. «Vaig trucar a Renfe després de la tragèdia d’Adamuz i em van dir que posarien rutes de busos alternatius fins a Granada», explica la Laia. De moment, les dues noies es disposen a agafar el metro a l’estació de Pompeu Fabra (L2) per arribar com més aviat millor a l’aeroport.
Llargues cues per pujar a un bus
El transvasament de viatgers a altres modes de transport, en especial el bus interurbà, ha sigut immediat. Un punt on s’ha vist amb gran claredat és l’avinguda Meridiana de Barcelona, on l’estació de tren Sant Andreu Arenal i la terminal de busos Fabra i Puig estan porta amb porta. Llarguíssimes cues davant les andanes testimoniaven la recerca d’alternatives improvisades. A la filera per pujar a un vehicle que va a Sabadell, diversos usuaris expressaven les seves queixes a EL PERIÓDICO.
Nicolae, per exemple, assenyalava que feia 10 minuts que esperava: «Acaba de marxar un autobús, però ben aviat en sortirà un altre que ha arribat fa una estona». Helena Lacambra, estudiant, creu que haurà d’esperar almenys que vinguin dos busos més per aconseguir plaça i pujar-hi a bord. «Normalment agafo aquest bus, és la primera vegada que veig aquestes cues tan llargues», compara.
Metro al límit
En la connexió de l’L5 de metro amb l’estació de Sants s’amuntegava encara més gent de l’habitual en hora punta. Al tancament del servei de Rodalies s’hi ha sumat una incidència puntual en la línia blava, que ha provocat que els combois del suburbà anessin encara més plens. Al vestíbul que connecta el metro amb l’estació central de trens de Barcelona un equip de TMB informa els usuaris de les incidències en el servei, enmig d’un frenètic tràfec de viatgers de mal humor i amb el mòbil més a mà que mai.
