Tragèdia ferroviària | Efectes de les pluges a Catalunya
Un mort al xocar un Rodalies contra un mur de contenció caigut a Gelida
Més de 40 ferits al descarrilar un comboi de la línia R4 que es dirigia a Barcelona
El temporal va fer caure ahir 100 litres a la zona
Després de l’accident, Renfe va suspendre tot el servei de Rodalies per la situació meteorològica
G. GONZÁLEZ / J. REAL / G. AYUSO
Una persona va morir ahir en el descarrilament d’un comboi de Rodalies en la línia R4 a Gelida (Alt Penedès) després de col·lidir contra un mur de contenció que havia caigut sobre la via. El tren va descarrilar mentre circulava entre Gelida i Martorell en direcció a Barcelona, en el més greu dels diversos incidents a la xarxa ferroviària que es van encadenar al llarg del dia d’ahir a Catalunya, assolada per un important temporal de pluja que va portar al límit el curs de diversos rius de Girona i va causar la mort d’una altra persona, atrapada en un cotxe al travessar una riera.
Bombers de la Generalitat va rebre l’avís del sinistre a les 21:01. Les informacions dels serveis d’emergències indicaven que l’accident havia provocat més de 40 ferits de diversa consideració, cinc en estat greu, a més de la persona morta, la identitat de la qual Renfe encara no havia confirmat ahir a la nit. La majoria dels ferits anaven al primer vagó en el sentit de la marxa. Van ser els que van patir de forma més directa l’impacte contra el mur de contenció.
Els serveis d’emergència estaven atenent al tancament d’aquesta edició els afectats i treballaven per rescatar algunes persones atrapades a l’interior del comboi. Al lloc, el Servei d’Emergències Mèdiques de la Generalitat va desplegar en el primer moment 20 ambulàncies. Per la seva banda, Bombers de la Generalitat va mobilitzar unes 30 dotacions, que van establir una zona de seguretat per evitar que es produïssin nous despreniments.
El lloc de comandament de l’emergència es va instal·lar a les instal·lacions de la cava Torelló, pròxima al lloc del descarrilament. Fonts de la família Torelló, propietària del celler, van confirmar que l’hospital de campanya es va muntar a la seva finca de Can Martí, a Gelida. "Hi ha moltíssims ferits", van assenyalar.
Dues hores després de l’accident, Adif va decidir suspendre la circulació ferroviària en l’àmbit de Rodalies de Catalunya davant els efectes que el temporal està provocant en la infraestructura. Una mesura que havia sigut reclamada poc abans pel sindicat de maquinistes Semaf davant la falta de garanties de seguretat. "El restabliment del servei es produirà una vegada finalitzi el reconeixement de la infraestructura", va indicar Renfe.
Pluja intensa
L’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Vernet, va detallar en una entrevista a TV3 que l’accident va tenir lloc a quatre quilòmetres del seu municipi i a quatre quilòmetres de Gelida, a mig camí entre els dos municipis. Va explicar que en aquest tram "mai havia passat res" i que en els últims mesos havien fet millores als raïls i al túnel de Martorell. I va apuntar que en aquest punt havia plogut molt durant el dia, més de 100 litres per metre quadrat, per la qual cosa el terreny era molt moll.
Bona part de la xarxa ferroviària catalana es va veure afectada ahir pels efectes de la meteorologia. Un tren va impactar amb una roca despresa en el traçat entre Maçanet i Tordera (Maresme) i va perdre un eix sense causar ferits. Fonts de Renfe van informar que a causa d’aquest incident es va haver d’interrompre la circulació en les línies RG1 1 i R1, i els deu passatgers del tren van haver de ser rescatats pels bombers. D’altra banda, a Fornells de la Selva (Gironès) els Mossos d’Esquadra i els Bombers van evacuar durant el matí 30 persones d’un tren després que la caiguda d’un arbre sobre la catenària interrompés la circulació ferroviària.
Precedent del 2018
Un accident similar al descarrilament mortal produït ahir a Gelida ja havia tingut lloc en un tren de la línia R4 de Rodalies el 20 de novembre del 2018. El comboi, amb 133 passatgers a bord que realitzaven el trajecte entre Manresa i Sant Vicenç de Calders passava per Vacarisses (Vallès Occidental) quan es va produir un despreniment de pedres contra el qual va xocar. En l’accident va morir un home de 36 anys, un veí de Castellbell i el Vilar (Vallès Occidental) que viatjava als vagons davanters, i cinc persones van resultar ferides de poca gravetat, mentre que 44 més van patir contusions lleus.
