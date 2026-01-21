Tragèdia ferroviària
Un operatiu complex
Rafael Marín, de l’empresa Grúas Alhambra i responsable dels treballs de retirada dels vagons dels trens accidentats, remarca que és necessari fer-los "amb molt de compte".
ADRIÁN RAMÍREZ
Els equips de rescat que treballen a Adamuz (Còrdova) a la zona on un tren Iryo va descarrilar i va impactar amb un tren Alvia que passava en aquell moment, i que deixa ja un tràgic balanç d’almenys 42 morts, van poder recuperar ahir els tres cadàvers que tenien localitzats a l’interior de l’Alvia. En un d’aquests vagons es va localitzar també una quarta víctima mortal. No va ser una feina fàcil, ja que després de l’impacte amb l’Iryo, l’Alvia va caure per un talús de quatre metres. Després de rescatar els cadàvers, els bombers van procedir a trossejar i tallar les restes del tren per poder retirar els vagons per parts, les restes del qual seran traslladades per carretera en contenidors.
Quant als vagons de l’Iryo, es va requerir la presència de grans grues. Segons va explicar Rafael Marín, de l’empresa Grúas Alhambra i cap de l’operatiu, és una operació que "cal fer amb molt de compte", però per a la qual estan "àmpliament preparats" tot i que "mai se sap què et trobaràs".
Els treballs per moure els vagons de l’Iryo van començar al voltant del migdia, una vegada que les autoritats van abandonar la zona zero i va quedar lliure l’espai per a l’entrada de grues de gran tonatge, de 300 i 400 tones.
Des d’aquell moment, les tasques van ser ininterrompudes. Segons Marín, els treballs es van centrar tant a desplaçar el material del Frecciarossa (Iryo) com a desbrossar i netejar el terreny, amb l’objectiu de facilitar l’accés de la maquinària pesada. El responsable de Grúas Alhambra assenyala que, per la complexitat del dispositiu i l’evolució de les condicions meteorològiques (es preveu pluja avui), encara no hi ha un pla tancat per a la jornada d’avui. "Estem preparats per fer el que ens indiquin i atents a qualsevol novetat", apunta.
L’operatiu va anar variant. El pla inicial contemplava començar a primera hora amb la retirada de l’Iryo per a, una vegada aclarida la via, facilitar l’accés al tren Alvia. Posteriorment, es va valorar intervenir directament sobre la capçalera del comboi de Renfe. Finalment, es va optar per reprendre el plantejament inicial i procedir a la retirada de la cua de l’Iryo per accedir a l’Alvia des d’aquest punt. No es descarta que les grues segueixin a la zona per continuar movent material del segon tren segons com avanci el dispositiu.
