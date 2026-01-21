Urbanisme
PSC i Junts pacten rescatar el Capitol i requalificar la seu de Telefónica
L’acord dona continuïtat a l’històric teatre com a equipament cultural, que passa en mans de l’Ajuntament a canvi de modificar la qualificació de la històrica central de telecomunicacions.
L’Ajuntament vol ampliar espais per a la cultura popular a Ciutat Vella
Judith Cutrona
Un acord entre el PSC i Junts va permetre ahir al govern municipal de Jaume Collboni desencallar el rescat del Teatre Capitol i avançar en la requalificació de l’edifici de la Torre Telefónica. El pacte garanteix el projecte de l’executiu socialista –que dona continuïtat a l’històric teatre de la Rambla com a equipament cultural– i desbloqueja una operació urbanística que havia quedat en suspens després d’un primer intent fallit en la comissió d’Urbanisme del desembre.
En aquella votació, amb la qual es començava a tramitar la Modificació del Pla General Metropolitano (MPGM), Junts es va abstenir i els Comuns, ERC i Vox es van oposar al considerar un "pelotazo" la proposta del govern. D’aquesta manera, la proposta del PSC d’obtenir el teatre mitjançant la requalificació urbanística de l’edifici Telefónica, al carrer Fontanella 2, per permetre usos terciaris –oficines i ús comercial– va quedar en l’aire.
Els postconvergents, que fins ara afirmaven que la proposta del PSC tractava el Teatre Capitol com una "càrrega urbanística", van decidir canviar el sentit del seu vot i facilitar que es tramiti l’aprovació inicial del projecte, que va comptar finalment amb els vots a favor de PSC, Junts i PP, i el rebuig de BComú, ERC i Vox.
"Una oportunitat claríssima"
La primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, va remarcar ahir que l’operació és "una oportunitat claríssima per a la ciutat", que recupera un "espai emblemàtic" que va tancar fa cinc anys i que permet "recuperar memòria i vida urbana a la Rambla". La regidora va assegurar que l’operació urbanística garanteix un "retorn públic significatiu" i blinda que el Capitol continuï sent cultural.
El govern de Collboni va segellar un conveni amb l’empresa propietària del Capitol, Torcalena, perquè el teatre passi a ser patrimoni municipal sense cost. A canvi, es compromet a modificar la qualificació de la històrica central de telecomunicacions, en mans de la mateixa societat. Aquest canvi urbanístic generarà una plusvàlua del 52%.
Aquesta es materialitzarà, d’una banda, en la cessió a l’Ajuntament de l’edifici on es troba el Capitol, al carrer Santa Anna, 7-9, i de l’altra, un diferencial econòmic que permetrà finançar "bona part" de les obres de rehabilitació del teatre i l’adequació de les oficines que es planegen ubicar a sobre del teatre per allotjar els serveis del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
En la nova etapa del Teatre Capitol sota titularitat municipal, l’equipament mantindrà les dues sales, una de 402 butaques, i una segona de 198. La gestió del teatre es decidirà per concurs, com es va fer en el cas de la sala Paral·lel 62.
El suport de Junts arriba a canvi del compromís del govern municipal per ampliar espais per a la cultura popular al districte de Ciutat Vella, en particular per als Gegants de Barcelona. "Crèiem que es podia millorar l’expedient i avui podem anunciar l’acord perquè el planejament que es fa del Capitol no sigui una simple càrrega urbanística i posem la cultura en el centre", va assenyalar el portaveu de Junts, Joan Rodríguez, poques hores abans de la votació. Des de Junts defensen que la cultura ja és un vector clau a Ciutat Vella, però que faltava "fer justícia" a la cultura popular. La formació no va concretar encara les ubicacions dels nous espais, tot i que va avançar que durant el període d’exposició pública del projecte i abans de la seva aprovació definitiva "hi haurà notícies respecte a això". Per la seva banda, la regidora del PP Sonia Devesa va justificar el vot a favor de la seva formació al·legant que es tracta d’una "operació urbanística equilibrada i coherent" que "esponjarà la Rambla i el barri".
