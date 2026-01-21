Església catòlica
Rebel·lió sindical al Vaticà per les condicions laborals
L’Associació d’Empleats Laics del Vaticà publica una enquesta que revela un creixent malestar entre el personal, abans considerat privilegiat.
Irene Savio
Aires de rebel·lió als palaus sagrats. Al petit Estat del Vaticà,una monarquia absoluta governada pel Papa, creix el malestar entre els empleats per les seves condicions de treball. Denuncien escasses oportunitats de desenvolupament professional, falta de formació i reconeixement de les seves funcions, mala relació amb els superiors, i fins i tot episodis d’assetjament laboral.
La informació procedeix de l’Associació d’Empleats Laics del Vaticà (Adlv, per les sigles en italià), l’únic sindicat de l’Estat pontifici, que ha explicat que ha realitzat una enquesta interna, la va enviar als empleats i ara l’ha fet pública. «S’ha identificat una mostra el més heterogènia possible dels diferents dicasteris [ministeris vaticans] i de diverses entitats del Vaticà. En el qüestionari van respondre 250 persones, de les quals el 80% són afiliades a l’associació», ha explicat l’associació en una nota, una cosa impensable anys enrere.
Els resultats, de fet, reflecteixen un profund descontentament i un clima de malestar. El 75,8% (dos terços) dels enquestats considera que l’entorn laboral no premia l’esperit d’iniciativa, el mèrit ni l’experiència. El 73,4% va dir que estava descontent per favoritismes, desigualtats de tracte, falta d’atenció cap als empleats i inseguretat en la protecció dels seus drets, inclosos els relacionats amb les pensions.
Missatge al Papa
Més de la meitat, el 56%, va denunciar fins i tot situacions de ‘mobbing’, un delicte que, no obstant, no està tipificat en l’ordenament vaticà. Amb això, el 26% va afirmar que resulta impossible dialogar lliurement amb els seus superiors, a qui acusen també d’«injustícies i vexacions». El 79% creu, a més, que s’inverteix poc en la formació dels treballadors, mentre que el 68% dels entrevistats es va mostrar crític amb les reformes aplicades en l’última dècada.
En aquest context, l’associació ha dirigit un missatge directe a Lleó XIV, presentat en forma de «suggeriments» dirigits al mateix Papa. Els treballadors demanen no ser tractats com a «números», reclamen l’obertura d’un diàleg real i exigeixen «més dignitat» i el respecte dels seus drets. Molts empleats han posat en relleu «la necessitat de revisar els salaris, ampliar les proteccions per a les famílies i establir incentius per productivitat justos», segons recull el document.
Del privilegi a la protesta
Durant dècades, els empleats de la Santa Seu –amb salaris exempts d’impostos– van ser considerats treballadors privilegiats. Però aquesta imatge ha començat a esquerdar-se. Des del 2008, les retribucions es mantenen congelades i, en els últims anys, l’Adlv ha multiplicat les seves queixes. En vigílies de l’elecció del nou pontífex, l’organització, que compta amb uns 800 afiliats, va denunciar públicament que fins i tot dins dels murs pontificis els sous ja no són suficients.
El malestar coincideix amb l’impacte de les reformes per millorar el funcionament del petit Estat iniciades per Francesc. De fet, el 2021, el Papa ara mort va decretar una retallada salarial per a cardenals, eclesiàstics, religiosos i directius laics, a més de suspendre els increments automàtics per antiguitat. Les protestes, inèdites fins fa poc, van començar a aflorar: fa un any els treballadors dels Museus Vaticans es van mobilitzar contra el Governatorato i van arribar a amenaçar d’acudir als tribunals.
Al Vaticà treballen prop de 5.000 persones, repartides entre el govern central de l’Església i l’Estat pontifici: empleats dels Museus, de l’Arxiu i de la Biblioteca Apostòlica, periodistes dels mitjans vaticans, farmacèutics, dependents, personal de correus o gasolina. Molts d’ells no veuen augmentar el seu salari des de fa gairebé dues dècades i han patit el bloqueig d’ascensos i retallades en l’assistència sanitària, entre d’altres. Per contenir un cost laboral que ronda els 10 milions d’euros anuals, les contractacions s’han limitat –només una nova per cada tres jubilacions– i la Santa Seu ha iniciat una progressiva privatització d’activitats comercials abans gestionades directament. Un ajust que ha obert una esquerda social al cor mateix de l’Església.
