El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei
Finalitzada la reunió del Govern, els responsables de Rodalies i els cossos d’emergència del CECAT
Glòria Ayuso
El servei de Rodalies es mantindrà interromput fins almenys a la tarda. El Govern recomana el teletreball fins que no es recuperi Rodalies i agraeix la «paciència de la ciutadania».
«Continuen els treballs de revisió de tot el sistema de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància. Continua la suspensió del servei», ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Així ho han decidit els membres del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) després d’una reunió de prop d’una hora i mitja a la conselleria d’Interior. El servei es manté interromput des de dimarts a la nit després del descarrilament de dos trens en dos punts diferents de la xarxa.
A les 16.30 hores el CECAT es tornarà a reunir per reavaluar la situació i decidir si és possible reprendre el servei.
El conseller de Presidència Albert Dalmau, ha encapçalat la reunió assumint les funcions del president Salvador Illa; i al costat d’ell la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la consellera d’Interior, Núria Parlon; així com representants de la delegació del Govern, Adif i Renfe. També tots els cossos d’emergència i seguretat: Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Mossos d’Esquadra.
Al final de la reunió del CECAT han comparegut Parlon i Paneque.
«Al més aviat possible»
L’objectiu del Govern ha sigut «reprendre el servei al més aviat possible», tal com indicava Dalmau. «Són dies difícils però estem treballant amb tots els recursos desplegats. Gràcies als ajuntaments, als equips d’emergència i als cossos de seguretat per la seva feina», ha afegit.
Reconeixement de la infraestructura
Renfe ha informat a través dels seus canals que mantenia la suspensió del servei a tota la xarxa de Rodalies de Catalunya mentre Adif finalitzava el reconeixement de tota la infraestructura.
400.000 usuaris
Rodalies ofereix servei a unes 400.000 persones en dies laborables. Els usuaris han hagut de buscar alternatives des de primera hora del matí al trobar-se que tot el servei estava interromput. El desconcert davant la falta d’alternatives ha donat pas al caos en la mobilitat, amb importants retencions a les carreteres i l’acumulació de persones a les estacions de tren i d’autobús.
Ha sigut a les 8.48 del matí quan Protecció Civil ha recomanat a les empreses i organitzacions que facilitin el teletreball a les persones amb dificultats per desplaçar-se.
Accident a Gelida
L’accident del comboi de l’R4 a Gelida va deixar un balanç d’un mort i 37 persones ferides, cinc de les quals en estat greu. Les primeres hipòtesis, a l’espera de l’avenç de les investigacions, apunten a un despreniment d’un talús i d’una primera capa del terreny adjacent que es va produir just en el moment en què passava el tren, fet que va provocar el descarrilament del primer vagó, mentre que la resta van quedar sobre la via.
El servei de Rodalies es va suspendre per seguretat, poc després que el sindicat de maquinistes SEMAF reclamés la mesura. Durant la nit s’han fet marxes blanques, tal com es denomina la circulació de trens sense passatgers per revisar tota la xarxa.
