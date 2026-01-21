Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Javier Pacio / María del Mar García

"Sofriment" per "la llarga espera"

«No és normal que no tinguem notícies»

María del Mar García. | PAULA RUIZ

María del Mar García. | PAULA RUIZ

El Periódico

Un dels ciutadans que esperaven ahir a tenir notícies dels seus familiars era Javier Pacio, cunyat d’Agustín Fadón, treballador de l’Alvia sinistrat i del qual ahir encara no tenien notícies. Com relatava Fran, "ja és massa espera, és massa temps, no és normal que no tinguem notícies". Agustín viatjava a l’Alvia de Madrid a Huelva perquè formava part de la tripulació, en concret, era al vagó de la cafeteria. Segons van poder saber a través d’un company seu, del qual sí que es tenen notícies, Agustín va anar un moment al bany, al vagó dos, i va ser allà quan es va produir l’accident.

Javier Pacio. | PAULA RUIZ

Javier Pacio. | PAULA RUIZ

Presidenta del Consell Andalús d’Infermeria, García estava a Almeria quan es va produir el tràgic accident ferroviari i no va dubtar a desplaçar-se fins a Còrdova. Ha sigut a l’Hospital Reina Sofia i ahir intentava acompanyar els familiars dels desapareguts. La presidenta de l’òrgan col·legial infermer va reconèixer que la gent "està patint" i que es veuen "cares de resignació", de cansament per "la llarga espera" i de dolor "per saber el que els diran, tot i que costi reconèixer-ho". El paper ara dels psicòlegs i sanitaris que exerceixen la tasca d’acompanyament és la d’"ajudar-los que afrontin la realitat, que no és bona".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents