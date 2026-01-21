Els rigors de l’hivern
El temporal acaba amb un mort, rius al límit i destrosses a la Costa Brava
Ahir a la nit, els equips de rescat van localitzar el vehicle i el cos de l’home arrossegat per la riera de Palau-sator. La borrasca va tallar carreteres, va posar en perill la circulació a l’R1 i va desbordar el Ter al seu pas per Verges.
Guillem Costa / Tony Di Marino
La jornada més complicada del temporal Harry va posar ahir en perill les comarques de Girona i, al seu pas, va deixar la mort d’un home, arrossegat al seu vehicle per la riera de Palau-sator (Baix Empordà), a més d’una infinitat d’incidències: carreteres tallades, línies de tren interrompudes, camps inundats, municipis pràcticament incomunicats, destrosses al front marítim i uns rius al límit de la seva capacitat. De fet, el riu Ter es va arribar a desbordar durant unes hores a Verges.
A primera hora del matí, un home de 63 anys veí i repartidor de la fleca de Fontanilles va ser arrossegat amb el seu cotxe per la riera de Palau-sator, coneguda com la riera Grossa. Durant la jornada van entrar a l’aigua per buscar-lo agents de la Unitat Aquàtica de los Mossos d’Esquadra i submarinistes dels GRAE de Bombers. A la tarda, no obstant, van suspendre l’operatiu perquè les condicions meteorològiques eren molt desfavorables i el cabal, en el qual hi havia grans quantitats de canyes, dificultava el treball. Ja a la nit es va localitzar un cotxe a la zona amb un cos a dins, tot i que pendent d’identificar tot semblava indicar que era el del desaparegut.
L’incident de Palau-sator va ser el més greu de tots els que es van acumular a Girona, en especial a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès, les zones més afectades per aquest temporal de llevant, que ha deixat registres puntuals de més de 200 litres i onades de fins a 10 metres. Al matí, Protecció Civil va enviar un avís als mòbils a través del sistema ES-Alert per advertir la població que les 12 hores següents serien de risc i que convenia evitar desplaçaments. Les quatre comarques, de fet, van cancel·lar les classes i a Girona es va recomanar el tancament de comerços a la zona pròxima al riu Onyar, que va experimentar una crescuda històrica.
La preocupació per l’increment del cabal dels rius es va mantenir al llarg de tot el dia. A més de l’Onyar, també el Ter, la Tordera, el Fluvià, el Manol i el Daró es van acostar perillosament als llindars de desbordament que poden desencadenar inundacions greus. A mesura que el dia va anar avançant, els rius i rieres van començar a perdre pistonada i els cabals es van anar absorbint. L’ACA va haver de reduir el desembassament dels pantans per prevenir riuades a la província de Girona. "Tot i que deixi de ploure, el cabal dels rius pot tornar a augmentar", va reconèixer Núria Parlon, consellera d’Interior, qui va demanar "prudència màxima" a la ciutadania.
A la situació dels rius, es va sumar el temporal marítim, que va produir un "efecte tap" perillós: les desembocadures no van desguassar amb normalitat perquè el mar empenyia "cap a dintre". Al Baix Empordà, les onades van arribar a superar els 10 metres, però l’entrada de l’aigua del mar va causar incidències i destrosses a tot el litoral català, també a les comarques de Barcelona.
Windsurfista rescatat
De fet, des de la Generalitat es va insistir a no acostar-se als passejos marítims ni als espigons per "observar el temporal". També es va demanar no practicar surf, malgrat que alguns van ometre la recomanació de no entrar al mar: els Mossos van haver de rescatar un windsurfista que no podia tornar a terra davant la costa de Sitges. A l’àrea metropolitana de Barcelona, a més de l’onatge i les pluges, les ratxes de vent van superar els 72 quilòmetres per hora i es va haver d’activar el pla d’emergències per fort vent.
El telèfon d’emergències 112 va rebre més de 2.400 trucades relacionades amb l’episodi de pluges. Per comarques, des d’on més trucades es van rebre va ser des del Maresme, Baix Empordà i Barcelonès. La majoria de trucades van ser per incidències de trànsit, despreniments i petites inundacions de baixos. Els bombers també van assistir persones que van aconseguir sortir il·leses del cotxe abans que l’aigua les arrossegués (Maçanet de la Selva, Peralada i Parlavà).
El temporal també va afectar la mobilitat a Girona i Barcelona. Així, prop de 130 passatgers d’un tren d’alta velocitat avariat a l’entrada de Girona que es dirigia a Figueres va haver de ser evacuat per una avaria a la catenària, mentre el servei va quedar interromput durant més d’una hora per acumulació d’aigua a la via. L’R1 va patir incidències tot el dia ja que els efectes de la meteorologia en una infraestructura que passa al costat del mar va provocar que la circulació es reduís a una sola via entre Badalona i Mataró. Per això, els combois van passar amb esperes superiors a la mitja hora. També hi va haver incidències a l’R4 i l’R11.
Igualment els efectes de la llevantada van causar talls en una desena de carreteres de Girona. La neu abundant també va deixar incidències en més de 10 carreteres pirinenques. I es manté actiu un avís per fort risc d’allaus al Pirineu. Per la seva banda, els embassaments de les conques internes depassen el 88% de la seva capacitat. A partir d’avui està previst que pari de ploure i, de moment, no s’esperen més episodis humits continuats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos