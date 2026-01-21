Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els bombers alerten de «possible inestabilitat» a l’AP-7 per la caiguda del mur que va causar l’accident de tren a Gelida

El carril més pròxim al mur està tallat, però de moment la resta de l’autopista es considera «apta» per al tràfic

Bombers alerta de «possible inestabilitat» a l’AP-7 pel despreniment del mur que ha causat l’accident de tren de Gelida

Bombers alerta de «possible inestabilitat» a l’AP-7 pel despreniment del mur que ha causat l’accident de tren de Gelida / JORDI OTIX / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

Pau Lizana Manuel

Els Bombers de la Generalitat alerten d’una situació de «possible inestabilitat» a l’AP-7 a l’altura de Gelida (Alt Penedès), en el tram on es va produir el despreniment d’un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l’accident de tren d’aquest dimarts.

El cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, ha detallat que el mur col·lapsat «es recolza» actualment sobre el tren accidentat i que caldrà valorar com es comporta aquest talús una vegada es retiri el vagó.

Actualment, hi ha tallat un carril de l’autopista –el més pròxim al mur– i els Bombers asseguren que la resta de la via és «apta per al tràfic». Els Bombers han requerit al Ministeri de Transports i a Adif una «avaluació conjunta» de la situació.

