Un tribunal amb "molta feina" i pocs recursos assumeix la investigació
Adrián Ramírez
El Jutjat d’Instrucció número 2 de Montoro és el que es fa càrrec del procés judicial derivat després de l’accident ferroviari a Adamuz. La jutge María del Carmen Troyano ha assumit l’encàrrec de manera temporal abans de ser rellevada per la jutge Cristina Pastor Recover. Aquest serà, a més, el seu primer cas en la plaça fixa després d’aprovar les oposicions. La plaça és coneguda per requerir "molta feina", estar mancada de recursos i no haver comptat amb un titular fix.
El partit judicial de Montoro inclou els municipis de Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Pedro Abad, Villa del Río, Montoro i Adamuz. El secretari coordinador de Justícia a Còrdova, José Antonio Guerra, explica que és una plaça que té "una càrrega de feina molt important". I és que també tramita assumptes de violència de gènere.
Doble reforç
La plaça està lluny de ser coneguda com un "retir daurat" per a professionals de la judicatura. Tal com explica Guerra, en aquesta plaça també es porten assumptes relacionats amb finques olivereres, casos de violència de gènere, successos i fins i tot delictes agraris i mediambientals. No obstant, aquesta "macrocausa", com la defineix Guerra, és el cas més gran al qual aquest òrgan judicial s’ha enfrontat. Per ajudar en aquesta tasca, la Conselleria de Justícia va anunciar dilluns que reforçava aquest partit judicial amb la creació de dos nous llocs, corresponents a un gestor i a un tramitador.
A més, des de l’Oficina Judicial s’ha sol·licitat al Ministeri de Justícia el nomenament d’un jutge de reforç i d’un lletrat de l’Administració de Justícia per ajudar en la tramitació de la causa, sense que de moment s’hagi rebut resposta. De fet, tals són les necessitats de feina que s’ha estat alertant amb anterioritat de la necessitat d’ampliar la plantilla.
