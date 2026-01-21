Última crida de l'Imserso: encara t'hi pots inscriure
L'organisme insisteix que, encara que les places són escasses, encara és possible inscriure's
Mariona Carol Roc
L'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) ha emès una nova crida adreçada als pensionistes que encara no estan acreditats per participar en el seu Programa de Turisme Social.
Tot i que la temporada ja està avançada i les places més sol·licitades estan esgotades, l'organisme recorda que la gent gran es pot inscriure a través de la Seu Electrònica o mitjançant els formularis habilitats als seus canals oficials.
Segons la informació publicada pel mateix Imserso, el programa continua obert per a noves acreditacions, especialment en el marc del termini extraordinari que sol habilitar-se cada temporada per atendre els que no van fer la sol·licitud inicial.
Més inscrits que mai
Les darreres dades oficials indiquen que actualment hi ha 4.329.606 persones inscrites, la xifra més alta des de la creació del programa.
Aquest volum sense precedents ha generat frustració entre centenars de milers de persones grans que no han aconseguit plaça, especialment després de conèixer-se que l'oferta de viatges s'ha reduït de manera significativa els darrers anys.
L'Imserso recorda que el programa, que accepta inscripcions fins al 30 d'abril, està regulat per l'Ordre SCB/926/2018, que estableix els criteris d'accés, les modalitats de viatge i els procediments d'adjudicació de places.
D'1,35 milions de places a menys de 900.000
L'evolució de l'oferta mostra una tendència descendent.
El 2017, el programa va assolir el seu màxim històric amb 1,35 milions de places. Des d'aleshores, la xifra ha anat disminuint fins als 879.213 viatges oferts a la campanya actual.
Aquesta reducció s'explica segons fonts oficials per limitacions pressupostàries i per la necessitat d'ajustar el programa als recursos disponibles.
La mateixa documentació de l'Imserso assenyala que l'adjudicació de places depèn cada any de la disponibilitat pressupostària aprovada pel Ministeri de Drets Socials.
Com funciona el procés d'acreditació
L'Imserso detalla a la seva web oficial que l'acreditació es pot fer de dues maneres principals:
- A través de la Seu Electrònica, sense necessitat de certificat digital per a noves sol·licituds.
- Mitjançant formulari descarregable, que es pot enviar per correu o lliurar-se als registres oficials habilitats.
Un cop acreditada, l'usuari entra al sistema d'adjudicació de places, que es fa seguint criteris com l'edat, la situació econòmica o la participació en temporades anteriors.
Més acreditats, mateix pressupost
Tot apunta que la situació es podria repetir -o fins i tot agreujar- a la temporada 2026/2027.
La previsió d'un augment del nombre d'acreditats i l'absència d'increments pressupostaris significatius fan preveure un escenari de saturació més elevada.
L'Imserso ja ha advertit en convocatòries anteriors que l'oferta està condicionada pels recursos disponibles i que qualsevol ampliació depèn de decisions pressupostàries del Govern central.
Un programa social clau, però tensionat
El Programa de Turisme Social de l'Imserso es considera una eina fonamental per a:
- Fomentar l'envelliment actiu.
- Combatre la solitud no desitjada.
- Dinamitzar el sector turístic a temporada baixa.
No obstant això, la combinació de demanda rècord, oferta minvant i pressupost limitat està generant un desajust que afecta tant els usuaris com les agències i destinacions turístiques implicades.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La Generalitat obre la porta que Catalunya sigui seu dels organismes d’ajuda humanitària de l’ONU atacats per Trump