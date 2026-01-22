El 25% dels veïns metropolitans diuen haver patit algun delicte el 2024
L’última edició de l’Enquesta de Victimització de l’Institut Metròpoli i l’AMB mostra un lleuger descens respecte a la precedent, realitzada el 2023.
Gerardo Santos
Un de cada quatre veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona es va sentir víctima d’almenys un delicte el 2024, segons la nova edició de l’Enquesta de Victimització de l’Institut Metròpoli i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Concretament, es tracta del 25,3% de la població enquestada ―i es van realitzar 7.845 entrevistes entre el febrer i l’abril del 2025, cosa que suposa un lleuger descens respecte a les xifres del 2024 (26%). Si bé els delictes en vehicles, domicilis o negocis mostren poca variació en l’última dècada, els relacionats amb la seguretat personal van pujar un 6% del 2015 al 2024.
Més enllà d’aquests delictes, com robatoris de bossa o de cartera sense violència, la segona tipologia criminal que més han patit els enquestats es relaciona amb la seguretat als vehicles (7,4%), que inclou robatoris de l’automòbil, o d’accessoris o objectes de l’interior. La vivenda, sigui al domicili o en les segones residències, representa un 3,3% i un 0,8%, respectivament. En aquest àmbit, els intents (2,4%) han sigut més freqüents que els robatoris consumats (1,1%). El percentatge de persones que declaren haver patit un delicte puja un 7,4% si es té en compte la criminalitat digital.
La percepció de seguretat
Per municipis, a Barcelona el 28,6% de la població va assegurar haver sigut víctima d’algun fet delictiu, tres punts per sobre de la mitjana metropolitana. Però el percentatge més gran de victimització és a l’Hospitalet de Llobregat (30,8%), seguida per Badalona (28,2%). Per zones, en el Besòs els índexs de Santa Coloma de Gramenet (20,9%) fan baixar la mitjana fins al 26,2%. En l’àmbit del Llobregat, l’índex de victimització global arriba al 23,5%. Allà destaquen les dades de Cornellà de Llobregat, amb un 17,7%. Les àrees de Vallès-Collserola i Sant Cugat del Vallès destaquen pels positius nivells de seguretat del barri i de la ciutat, que reben valoracions més elevades per part dels enquestats.
En general, els barris metropolitans reben una valoració mitjana de 6,46 punts sobre 10 quant a seguretat, mentre que a les ciutats la nota cau al 5,93. Són valors molt similars als de l’enquesta anterior, que constaten que la sensació de seguretat augmenta com menor és el nucli poblacional en què un viu.
Ciberdelinqüència
Aproximadament la meitat dels enquestats (un 45%) declaren estar "bastant o molt" preocupats per la possibilitat de ser víctima d’un delicte, ja sigui en l’àmbit físic o bé en el digital, mentre que un 53% defensa estar-ho "poc o gens". Segons indica l’estudi, que els valors siguin gairebé idèntics en seguretat física i digital suggereix un augment de la conscienciació pel perill de la ciberdelinqüència. Així, el 13,7% dels veïns metropolitans afirmen haver sigut víctimes d’algun delicte en l’àmbit digital, amb les estafes en les compres online o el robatori de diners o pagaments mitjançant dades bancàries online com a formes principals.
Les xarxes socials o les aplicacions són el principal espai de victimització virtual (29,2%). En segon lloc, la missatgeria instantània, com WhatsApp o Telegram (16,0%). Les targetes bancàries i la banca online (11,2%) i la compra online (10,3%) són el tercer i el quart canal més habitual, cosa que evidencia la rellevància dels delictes vinculats al frau econòmic i al comerç electrònic.
Les valoracions dels serveis policials difereixen en funció del municipi. En el cas dels Mossos d’Esquadra, les puntuacions més elevades es registren a la zona del Llobregat i del Vallès-Collserola. Santa Coloma destaca com la ciutat on Mossos i policia local són més ben valorats, seguida de Cornellà i Sant Cugat del Vallès.
