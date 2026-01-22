50 minuts per sortir en bus de BCN
La terminal de busos de Fabra i Puig va començar ahir al matí completament saturada, amb cues quilomètriques i centenars de persones esperant per poder pujar a un autobús.
Ariadna Miranda
La suspensió de tota la xarxa de Rodalies per revisar-ne la seguretat després de l’accident de Gelida de la nit de dimarts va deixar ahir un gran desconcert en els principals nodes del transport públic de Barcelona. El transvasament de viatgers a altres sistemes de mobilitat, en especial el bus interurbà, va ser immediat. Un punt on es va veure amb gran claredat aquest efecte va ser l’avinguda Meridiana de Barcelona, on l’estació de tren de Sant Andreu Arenal i la terminal de busos Fabra i Puig estan porta amb porta. Les llarguíssimes cues davant de les andanes testimoniaven la recerca d’alternatives improvisades, com va poder constatar EL PERIÓDICO a primera hora del matí.
Molts treballadors que es dirigien als seus llocs de treball eren ben conscients que no podrien arribar a la seva hora. Era el cas de la Maria José i la Marina, que feia més de mitja hora que s’estaven esperant. "Si bé la freqüència és cada 20 minuts, hi ha molta cua", comentaven, i suggerien que haurien de posar més autobusos.
Una altra línia saturada era la 400, que va a Granollers. Els passatgers acumulaven més de 50 minuts d’espera. Segons detallava la Laia, "haurien d’haver vingut dos autobusos, però no han aparegut". Amb desànim, assenyalava la cua de desenes de persones que la precedien: "No crec que pugui pujar quan arribi el següent, que tampoc sé a quina hora vindrà, però m’ho prenc amb calma", deia.
A la filera per pujar a un vehicle que anava a Sabadell, el Nicolae assenyalava que feia 10 minuts que esperava: "Acaba d’anar-se’n un autobús, però molt aviat en sortirà un altre que ha arribat fa una estona". Helena Lacambra, estudiant, creia que hauria d’esperar almenys que arribessin dos busos més per aconseguir plaça i pujar a bord d’un d’ells. "Normalment agafo aquest bus, és la primera vegada que veig aquestes cues tan llargues", comparava.
Una de les línies més demanades era l’A1 en direcció a Sabadell. Una altra estudiant que acabava d’arribar a la cua era conscient que s’hauria d’esperar. "No crec que pugui pujar fins que no vinguin, com a mínim, dos autobusos més", declarava.
Poca informació
Alguns dels viatgers destacaven l’escassa informació rebuda i les poques alternatives ofertes. La Maria José, veïna de la Sagrera, treballa a Montmeló, però a causa de les llargues cues cap a Granollers havia decidit agafar la línia E21 en direcció a Mollet. "Quan arribi, un company de feina em vindrà a recollir", comentava, i criticava la falta de comunicació: "Haurien d’haver informat abans. No pot ser que arribis a l’estació i et diguin que està tancada".
Molts usuaris també es queixaven de les grans aglomeracions als vehicles. "Han vingut dos autobusos, però com que anaven plens no he pogut pujar", comentaven dues dones que feia més de 45 minuts que esperaven.
En contrast amb el caos a les estacions de tren i autobús, la xarxa de FGC va funcionar amb tota normalitat. "Bon dia. Els trens circulen en l’horari previst en totes les línies", va publicar l’operadora ferroviària catalana a la xarxa X. Sens dubte, ahir les línies del Vallès i del Llobregat-Anoia van treure del problema milers de treballadors i viatgers que haurien viatjat en Rodalies en un laborable normal..
