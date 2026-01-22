Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adif redueix la velocitat entre Madrid i València

Els maquinistes de Renfe aniran a la vaga tres dies de febrer

Els maquinistes de Renfe aniran a la vaga tres dies de febrer / Gustavo Valiente - Europa Press

Adif ha reduït de manera temporal la velocitat màxima permesa en tres punts de la línia d’alta velocitat entre Madrid i València, després de l’avís dels maquinistes per possibles defectes en la via. En concret, i segons la informació d’Europa Press, la velocitat s’ha reduït a 160 quilòmetres per hora a l’agulla de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Aquest mateix límit de 160 km/h s’ha imposat en el punt quilomètric 292 de la via 2 entre Minglanilla (Conca) i Caudete de las Fuentes (València), en un tram d’un quilòmetre. Així mateix, s’ha limitat a 200 km/h la velocitat en un tram de 700 metres del quilòmetre 222 de la via 2 entre Conca i Monteagudo de las Salinas.

Aquestes reduccions de velocitat es deuen a moviments laterals que han detectat els maquinistes, és a dir, a moviments bruscos del tren de banda a banda. Des de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) insisteixen que aquestes limitacions temporals de velocitat (LTV) només afecten 1,8 quilòmetres de tota la línia i remarquen que les velocitats màximes habituals es mantenen en la resta.

A més, ahir a la nit els equips de manteniment havien de comprovar els esmentats desperfectes per avaluar i veure si es poden retirar les limitacions de velocitat i restablir la velocitat màxima habitual a tot el recorregut.

