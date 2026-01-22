Agbar (Veolia) impulsa la innovació social, ambiental i econòmica
El Periódico
Aigües de Barcelona, empresa mixta participada per Veolia (70%), per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (15%) i per Criteria (15%), va celebrar ahir la jornada Innovació per al futur de l’aigua, en la qual es va reunir amb els seus grups de relació per exposar les accions i els objectius en matèria d’innovació que preveu per ser motor de transformació del cicle de l’aigua i del desenvolupament econòmic, ambiental i social del territori metropolità.
El 2025, la companyia va destinar 5,7 milions d’euros a innovació, va analitzar més de 120 propostes i va impulsar unes 60 iniciatives per transformar el sector de l’aigua. Tot això, de la mà de més de 140 entitats col·laboradores, entre les quals 35 universitats i centres d’investigació, 10 empreses emergents, 9 clústers i associacions i 14 administracions públiques.
En l’acte, celebrat al Tech Barcelona, es van presentar els projectes d’innovació més destacats de la companyia. José Carlos García Romero, Alejandro Pérez i Montse Zamora, tinents d’alcaldia de Sant Joan Despí, Sant Boi i Esplugues, respectivament, van participar en una taula rodona sobre innovació oberta. La implicació amb el territori respon a la voluntat de la companyia de fomentar un ecosistema d’innovació obert divers i integrador, dissenyat per estimular la inspiració creuada entre diferents actors públics i privats i convertir idees innovadores en solucions reals i de valor múltiple.
El director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, va destacar la importància de la innovació per fer "més eficient la gestió del cicle integral de l’aigua i minimitzar l’impacte ambiental associat al canvi climàtic i l’emergència hídrica". En el cas d’Aigües de Barcelona, va destacar "la gestió intel·ligent de les dades o els programes d’innovació oberta i participativa ens ajuden a promoure ciutats més intel·ligents, sostenibles i saludables".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat