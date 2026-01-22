Bujalance acomiada Mari Carmen
Familiars, veïns i amics omplen a vessar la parròquia de la Asunción per acomiadar la veïna de la localitat que treballava a Madrid com a professora de secundària.
FABIOLA MOUZO
Les campanes de la parròquia de la Asunción anunciaven ahir l’adeu. La pluja queia sobre Bujalance, un poble desolat, fred i en silenci, mentre acomiadava una de les seves veïnes en les circumstàncies més tràgiques i inimaginables.
Rostres marcats pel dolor i el plor, i una multitud de persones van acompanyar la família per dir adeu a Mari Carmen Abril, que va morir en l’accident de trens d’Adamuz. Veïns, amics, antics alumnes i persones que l’estimaven profundament van voler estar amb ella fins al final.
L’església es va quedar petita: molts assistents es van mantenir drets i d’altres fins i tot es van quedar a l’exterior, sota una pluja persistent. L’afluència va ser tal que es va formar una llarga fila per traslladar el condol als familiars. El silenci era colpidor. I, entre els murmuris, totes les converses tornaven al mateix punt: l’accident, les seves víctimes i una pèrdua que ha deixat el poble sumit en el dol. El capellà va reconèixer no tenir respostes humanes davant aquesta tragèdia i va convidar la família i els seus mateixos veïns a buscar consol i fortalesa en aquest moment de dolor.
"Una bona amiga"
Mari Carmen Abril tenia 50 anys, era natural de Bujalance i professora a l’institut de secundària Los Castillos de Alcorcón a Madrid, on exercia des d’un parell d’anys. Prèviament, havia treballat com a tècnica sociòloga a l’IESA-CSIC, com a creadora de contingut per a una empresa i com a administrativa en un estudi d’arquitectura.
També era amant de la música, de manera que a 11 anys va entrar a formar part de la banda de música de l’Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance tocant la flauta travesera. I es va mantenir a la banda fins a 25 anys, quan va començar les primeres feines. Li agradaven la fotografia i la natura, i gràcies a aquesta afició va poder fer una infinitat d’instantànies de plantes i flors en les seves caminades, viatges i excursions, que posteriorment solia pujar a les xarxes socials.
Els seus amics, molts dels quals ahir es van mostrar molt afectats, la recorden com "una bona amiga, sempre somrient, optimista i bondadosa". Alcorcón també organitzarà un acte en record del maquinista de l’Alvia i de a professora Mari Carmen.
