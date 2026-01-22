Els maquinistes de Renfe aniran a la vaga tres dies de febrer
La convocatòria de l’aturada cap als dies 9, 10 i 11 del mes vinent arriba després de la mort de tres companys aquesta setmana
Gabriel Ubieto
Les cúpules dels sindicats amb representació al Grup Renfe s’han citat avui a dos quarts d’una del migdia per acabar de concretar l’abast d’una vaga a tot Espanya. De moment, el sindicat de maquinistes ja s’ha avançat i pretén parar el 9, 10 i 11 de febrer. Aquesta vaga es podria estendre a tot el sector ferroviari, no solament al Grup Renfe, a càrrec del registre formal davant l’autoritat. Serà competència del Ministeri de Transports fixar els serveis mínims per al conjunt de les operacions, els quals no se solen emetre fins a dies abans de l’inici de la convocatòria.
Els ànims entre la plantilla de l’operador públic estan caldejats, segons expliquen diverses fonts sindicals consultades. Dos maquinistes i un tripulant han mort en l’última setmana en acte de servei, en els accidents d’Adamuz i Gelida. En aquest últim, un conductor en pràctiques va morir al desplomar-se un mur sobre el comboi que portava.
Inversió i seguretat
"Entenem el seu estat d’ànim i ho respectem, però considerem que la vaga no és la fórmula de solucionar-ho", va manifestar el ministre de Transport, Óscar Puente, en roda de premsa. "Els escoltarem" i intentaran que la vaga no s’arribi a fer, va afegir. La reivindicació principal dels protestants és més inversió pública per augmentar la seguretat de la infraestructura.
Ahir es va desplaçar el president de Renfe, Álvaro Fernández, fins a Barcelona per traslladar el condol als companys del finat esmentat, un jove en pràctiques d’origen sevillà, i no va ser rebut amb bones paraules. Entre la plantilla circula un missatge, que ha pogut consultar aquest mitjà, en què es desgrana un seguit d’incidències que van tenir lloc durant la jornada de la defunció a diversos punts de la infraestructura, des d’un despreniment de marquesina a Premià passant per la caiguda d’un arbre a Viladecavalls, o el sinistre de Gelida.
"Molts ho han interpretat com a “avui ha sigut el company de Gelida, demà pot ser un altre”", explica un treballador present a la reunió amb el president de Renfe. En senyal de protesta, diversos empleats van llançar als peus del màxim responsable els seus petos grocs. "¿Què fareu [perquè no es torni a repetir]?", van demanar a Fernández, sense obtenir-ne una resposta que els convencés.
Preavís mínim
Avui es reunirà en convocatòria extraordinària el comitè general del Grup Renfe, òrgan sindical en què és representada tota la plantilla de l’operador públic, des dels maquinistes fins als revisors i els treballadors d’estació, entre d’altres. A falta de la decisió que es consensuï a la taula esmentada, els ànims ara com ara són de vaga a tot Espanya i de diversos dies. El sindicat de maquinistes Semaf ja ha avançat la intenció de registrar aturades. També CCOO i UGT.
