Els Mossos ja analitzen la caixa negra del tren accidentat a Gelida
Els investigadors dels Mossos intenten esbrinar si el mur de contenció va caure abans que passés el comboi pel punt de l’accident o just quan circulava per aquest tram de via.
Germán González
Els investigadors dels Mossos d’Esquadra desplegats a la zona zero de l’accident de tren de l’R4 de Rodalies, ocorregut dimarts a la nit a Gelida (Alt Penedès), van recuperar ahir la caixa negra i l’estan analitzant.
Segons va informar la policia catalana, l’equip d’investigació desplegat al lloc del sinistre ha recollit la màxima informació possible per intentar establir la cronologia i les causes de l’accident, que es va cobrar la vida d’un maquinista en pràctiques, Fernando Huerta, de 27 anys i originari de Sevilla, i que va causar ferides de diversa consideració a prop de 40 persones, cinc de les quals de gravetat.
Entre la informació recollida ahir, els especialistes en accidents ferroviaris dels Mossos van poder recuperar la caixa negra. Va ser poc després de les 11.00 hores, després que els bombers de la Generalitat estabilitzessin la zona, quan els agents van iniciar una inspecció ocular de l’àrea, amb l’ajuda de la unitat de drons.
La investigació haurà de determinar les conseqüències de l’accident, que, segons indiquen les primeres dades oficials, es va produir quan un mur de contenció es va desprendre i va caure sobre la via fèrria, per on en aquell moment circulava un tren de la línia 4 de Rodalies amb passatge. L’impacte més gran se’l va emportar el primer vagó, on hi havia el maquinista, acompanyat de tres maquinistes més en formació.
La hipòtesi principal que s’estudia és que el sinistre es va deure a l’"esllavissada d’un talús", ja que l’accident es va produir en un punt en què la línia fèrria passa per sota de l’autopista AP-7, de manera que "probablement" va cedir el terreny, segons van informar comandaments dels bombers de la Generalitat.
Ara, els investigadors dels Mossos miraran d’esbrinar si el mur de contenció va caure abans que passés el tren pel punt de l’accident o just quan circulava per aquest tram de via. A més de les proves obtingudes al lloc del sinistre, els investigadors preveuen prendre declaració a maquinistes i a diversos testimonis.
Seguretat ciutadana
La Comissaria General d’Investigació Criminal i l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos d’Esquadra, que és la unitat encarregada de les funcions de seguretat ciutadana i investigació en infraestructures i línies ferroviàries, s’ha fet càrrec de la investigació, que tutela el jutjat de Vilafranca del Penedès.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat