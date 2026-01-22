Els pantans catalans superen el 90%, el màxim des del 2020
Les conques internes emmagatzemen més de 613 hm3 i disposen d’aigua per a més d’un any sense haver de decretar restriccions encara que no plogués.
Guillem Costa
Les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya han escalat fins al 90,5% de capacitat, davant el 86% de fa una setmana. El repunt –de 4,5 punts– situa el sistema en el nivell més alt des del gener del 2020, abans de l’esclat de la pandèmia i just després del temporal Gloria.
Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), les conques internes emmagatzemen actualment més de 613 hectòmetres cúbics i disposen d’aigua per a més d’un any sense haver de decretar restriccions encara que no plogués. La borrasca dels últims dies havia d’impactar sobretot a la costa. Les capçaleres dels rius, però, també han rebut aigua i s’han acumulat grans gruixos de neu a les muntanyes del Pirineu, que nodrirà els pantans quan arribi el desglaç.
Darnius Boadella, l’embassament de l’Alt Empordà que va patir els estralls de la sequera, assoleix el 92,5% (85,1% fa una setmana). Al riu Ter, Sau es dispara fins al 96% i Susqueda es manté per sobre del 92%. La dada de Susqueda és inferior a la de fa una setmana, ja que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va obrir comportes abans del temporal per donar marge als embassaments i permetre’ls rebre més aigua.
Al Llobregat, la Baells puja al 87% i la Llosa del Cavall, al 86%. També creixen Sant Ponç, que marca un 88%, i Foix, amb un 85%. Siurana arriba al 33% i Riudecanyes se situa en el 79%. El sistema Ter-Llobregat, clau per al subministrament de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona i la Catalunya Central, està situat, de mitjana, en el 91,5%.
L’ACA assegura que l’alliberament d’aigua dut a terme entre el 15 i el 19 de gener davant la previsió de precipitacions importants va servir per guanyar marge de seguretat als embassaments i poder assumir noves aportacions d’aigua, sense que es produïssin inundacions greus.
Fonts de l’agència assenyalen que l’estratègia ha facilitat una "òptima regulació" abans de l’arribada del temporal Harry. Aquesta actuació explica que els embassaments no hagin crescut encara més i que les principals diferències de volums siguin a Siurana i Riudecanyes, que no van desembassar aigua abans de les pluges.
Decisions dia a dia
A partir d’ara, s’obre un nou escenari: els embassaments afronten el final de l’hivern i l’arribada de la primavera amb una quantitat de reserves molt alta. ¿Aquest panorama obligarà a obrir comportes de nou per generar espai per a més aigua? ¿Es reduirà la producció d’aigua dessalinitzada? Fonts consultades per aquest diari expliquen que les decisions es prendran dia a dia i que formaran part de l’habitual gestió quirúrgica de les reserves. Un dels aspectes que més es tindrà en compte serà la previsió meteorològica. Si han d’arribar noves precipitacions, es mirarà d’accelerar la sortida d’aigua a través de les preses.
