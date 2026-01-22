Els Reis van evitar en la visita trencar la unitat política davant les víctimes
Felip VI i Letícia van optar per no reunir-se amb familiars de desapareguts que havien exigit excloure els representants de la Junta i el Govern
PILAR SANTOS / JAVIER ALONSO
Els Reis van decidir no veure els familiars dels desapareguts de l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) dimarts perquè els afectats van demanar que en aquestes reunions no hi participessin dirigents polítics. La Casa del Rei, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, va creure oportú salvaguardar la unitat demostrada per les administracions i va rebutjar acudir a aquestes trobades, malgrat el desig de Felip VI i de Letícia de reconfortar els afectats per la tragèdia.
La identificació d’algunes de les víctimes ha trigat més del que esperaven alguns dels afectats, que estaven molestos pel retard en el procés de saber oficialment si els seus éssers estimats havien mort. Aquesta suposada tardança va portar algunes persones a queixar-se obertament de la gestió de les autoritats, que els primers dies després del sinistre han treballat en sintonia i sense crítiques creuades, al contrari del que va passar després de la dana de València del 2024. Aquests afectats van mostrar interès a entrevistar-se amb el cap d’Estat i la seva dona, però van insistir que no volien veure els polítics de la Junta d’Andalusia i el Govern central, una proposta que la Zarzuela no va acceptar.
A més, la Casa del Rei també va tenir en compte que dilluns, quan els assessors de Felip VI preparaven el viatge, els serveis assistencials a Còrdova els van fer saber que els psicòlegs desaconsellaven que el monarca i Letícia veiessin els familiars que no havien localitzat encara oficialment els seus éssers estimats perquè els podia provocar molta ansietat. Malgrat aquesta recomanació, diverses persones van sol·licitar reunir-se amb el cap d’Estat i la seva dona, una cosa que la Casa del Rei va decidir no fer pel risc que enterbolís l’entesa entre els dos partits principals, PP (Junta d’Andalusia) i PSOE (Govern central).
Mentrestant, les dues institucions han pactat fer un funeral d’Estat per les víctimes de l’accident de trens d’Adamuz el 31 de gener. Totes dues institucions van acordar ahir que l’homenatge se celebri a Huelva, la província més castigada per la tragèdia amb almenys 25 víctimes mortals de les 43 que ahir havien pogut ser recuperades de les restes dels trens Alvia i Iryo.
La data i el lloc van ser acordats entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, en una conversa telefònica en què van analitzar l’evolució dels treballs a la zona de l’accident, centrats en l’últim vagó de l’Alvia que va caure pel terraplè i l’assistència a les víctimes mortals i a les persones que continuaven hospitalitzades.
Comunicat conjunt
"Tots dos presidents han acordat auspiciar plegats l’homenatge d’Estat", recull el text consensuat per la Moncloa i la Junta i difós als mitjans de comunicació a primera hora d’ahir. La decisió de celebrar un homenatge d’Estat per les víctimes va ser acordada dimarts passat, el dia de la visita dels reis Felip i Letícia a Adamuz, i ja va ser llavors traslladada per la Moncloa tant a la Casa Reial com a la Junta d’Andalusia. Quedava per decidir, però, la data i especialment el lloc idoni per a aquest gran acte públic. Finalment, s’ha optat per Huelva, la província que ha patit més la tragèdia tant a la capital com a municipis com Punta Umbría, Aljaraque i Lepe.
A més del president del Govern i del president de la Junta d’Andalusia, el funeral d’Estat serà presidit pels reis Felip i Letícia, que tornaran a Andalusia el 31 de gener després de visitar Adamuz dimarts passat. L’últim gran funeral d’Estat a Espanya es va fer al País Valencià a l’octubre per retre homenatge a totes les víctimes de la dana.
