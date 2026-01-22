Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Famílies, institucions i partits es personen en la causa d’Adamuz

La Policia Judicial sol·licita ja a la jutge l’entrega de mostres als pèrits metal·lúrgics per analitzar les causes del sinistre

Grues i maquinària pesada retiren vagons de l’Iryo accidentat. | PAULA RUIZ

PILAR COBOS

Còrdova

Famílies de les víctimes, institucions i fins i tot algun partit polític ja s’han personat en el procediment obert pel Tribunal d’Instància de Montoro (Còrdova) per aclarir les causes de l’accident ferroviari ocorregut diumenge passat a Adamuz. La tragèdia ha deixat, per ara, 43 víctimes mortals i un centenar de ferits.

El president de l’Audiència provincial de Còrdova, Miguel Ángel Pareja, va afirmar ahir que a la plaça 2 d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Montoro ja "hi ha moltes personacions", tot i que, de moment, aquest responsable i el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) no n’han facilitat el número. En qualsevol cas, recorda que la jutge "anirà examinant-lo a poc a poc i anirà admetent o inadmetent personacions".

Acusació popular

En aquests dies ha transcendit que l’Associació Liberum ha presentat una denúncia davant el jutjat de Montoro arran de l’accident, mentre que el sindicat Manos Limpias i el partit polític Iustitia Europa s’han personat com a acusació popular, segons va informar l’agència Europa Press.

Miguel Ángel Pareja –que, precisament, va iniciar la seva carrera al jutjat d’instrucció 2 de Montoro– és el delegat, per a Còrdova i Jaén de la Xarxa Judicial d’Experts i Expertes en Gestió d’Emergències i Grans Catàstrofes del Consell General del Poder Judicial. En aquest càrrec, presta assistència als governs tant executius com judicials i vetlla per la coordinació adequada de la seva actuació. Sobre la tragèdia ferroviària, afirma que "tota la família judicial estem abocats en això. Volem que (el procediment) s’acabi quan s’hagi d’acabar, però bé, que es tanqui sense haver de reobrir-lo perquè s’hagi fet una mica malament".

