La Guàrdia Civil tanca la inspecció ocular i remet dades a la jutge
Juan José Fernández
Els agents de l’Equip Central de Criminalística desplegats per la Guàrdia Civil al lloc de l’accident ferroviari d’Adamuz han conclòs la inspecció visual del succés, segons confirmen a aquest diari fonts pròximes al cas. Estan en fase de redacció per l’institut armat dos documents que entregaran a la jutge de Montoro (Còrdova) i els tres fiscals que intervenen en la investigació de la catàstrofe.
Un dels documents és l’atestat, i l’altre, l’informe forense de criminalística. Si bé són textos diferents, el primer beu de dades, manifestacions i fotografies del segon, expliquen aquestes fonts, que descarten que s’entreguin simultàniament, ja que l’informe forense és molt prolix.
L’atestat, que al tancament de la informació no estava entregat encara, és tan sols "una mera manifestació de fets". En aquest punt dels treballs, consideren que l’informe forense porti un capítol específic dedicat a les troballes al vagó 6 de l’Iryo que va descarrilar primer –sotmès a especials observacions per part de la Guàrdia Civil per ser el primer que va contactar amb l’Alvia que venia en direcció contrària– i els cotxes següents, 7 i 8.
La primera manifestació dels fets inclou hores estimades del succés, ja que encara s’estudia un arc entre les 19.39 i les 19.45 com el moment de la col·lisió del tren Alvia 2384 Madrid-Huelva contra l’Iriyo 6189 Màlaga-Madrid, amb 527 viatgers implicats més les seves tripulacions.
S’assenyalen també les hores de troballa dels cossos sense vida, la seva localització i posició. Les circumstàncies d’aquests cossos, les seves ferides visibles, les descriuen els metges que han acompanyat la comissió judicial encarregada dels aixecaments dels cadàvers. En l’atestat es recopilen aquestes certificacions i també les de quan i qui va traslladar els cossos a l’Institut de Medicina Legal de Còrdova.
