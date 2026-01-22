El maquinista mort era de Sevilla, tenia 27 anys i feia pràctiques
G. G.
Fernando Huerta, el maquinista de Rodalies que va morir dimarts a la nit al xocar el seu comboi contra un mur de contenció que havia caigut a la via entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia a causa del temporal, era un jove de 27 anys i estava realitzant la seva formació en pràctiques juntament amb dos companys més i el conductor titular. Tots tres es troben entre els ferits greus.
La víctima mortal es trobava completant la seva formació abans de rebre el seu destí. Després d’identificar el cos, els Mossos d’Esquadra van contactar amb els familiars del mort, que resideixen a la capital andalusa i en les últimes hores s’han desplaçat a Barcelona. El funeral es farà a Sevilla els pròxims dies. Tant la família com el jove estaven molt vinculats a Sevilla. De fet, el jove pertanyia a la penya Triana Fans del Sevilla, club que ha expressat el seu condol a familiars i coneguts.
Huerta, que va estudiar Ciències de la Comunicació a la Universitat de Sevilla, també era membre de la Germandat de la Macarena, entitat que per les xarxes socials va difondre un comunicat en el qual va compartir la "seva més profunda pena" pel tràgic sinistre. També per xarxes socials, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va lamentar "profundament" la mort del maquinista en pràctiques.
