"Només veia gent morir: és dolorós"
Emil Jonsson és un dels supervivents de la tragèdia d’Adamuz. Aquest ciutadà suec fa quatre anys que viu com a nòmada digital a la Costa del Sol i anava en un vagó del tren Iryo implicat en l’accident. Ell i quatre malaguenys més estaven entre els ferits traslladats diumenge a l’hospital Reina Sofía de Còrdova.
CHAIMA LAGHRISSI
Emil Jonsson va decidir agafar el tren a les 19.40 hores de diumenge sense imaginar-se que aquell viatge acabaria marcant-lo per sempre i que sobreviuria a una de les tragèdies ferroviàries més grosses d’Espanya. Aquest ciutadà suec, de 46 anys i que viu a Benalmádena, anava en el penúltim vagó del tren Iryo que va descarrilar a Adamuz (Còrdova).
Jonsson és un dels quatre ferits de Màlaga traslladats a l’hospital Reina Sofía de Còrdova, on s’ha mantingut ingressat per les lesions sofertes en l’accident fins que li han donat l’alta. La seva destinació era Madrid, on es dirigia per fer un tràmit personal: renovar el passaport a l’Ambaixada de Suècia, ja que el document li caduca a principis de febrer. Un viatge rutinari, que va acabar convertint-se en una situació d’emergència.
Natural de Gotland, una illa situada a l’est de Suècia, Jonsson va arribar a Màlaga el 2022, coincidint amb l’auge del teletreball i l’arribada de nòmades digitals a la Costa del Sol. Va decidir establir-se en Benalmádena Costa, on treballa des de casa en atenció al client per a l’operador turístic TUI. Des d’aquesta vida assentada a la província, el trajecte a Madrid formava part d’una gestió administrativa habitual, sense senyals que pogués acabar en tragèdia.
"Van ser dos o tres segons"
Recorda l’impacte com un episodi sobtat i desorientador, en el qual tot va canviar en qüestió d’uns instants. "Estava assegut al tren i vam tenir l’accident. Tot es va trencar en dos o tres segons. I després, simplement hi ha gent morta i estàs tu sol. Només veia gent morir. És bastant dur i dolorós", explica entre llàgrimes, encara molt afectat pel record de la tragèdia.
En aquells minuts posteriors al descarrilament del tren, descriu un ambient de confusió i angoixa, amb passatgers mirant d’entendre què havia passat i com ho havien de fer per sortir del vagó: "Hi havia gent que resava", recorda Jonsson.
També descriu una escena d’assistència entre viatgers, en la qual alguns van intentar d’ajudar-se mútuament: "Una dona estava inconscient al meu costat, i un noi i jo vam mirar d’ajudar-la. Tenia la cara plena de sang. Hi havia una dona plorant a prop".
El seu testimoni remarca la combinació de por i solidaritat que es va viure a l’interior del tren després de l’accident, mentre arribaven els equips d’emergència. Segons explica, la situació al vagó en què anava va ser especialment complicada a causa de la posició en què va quedar després de l’impacte: "El meu vagó estava de costat i no podia sortir ningú. Va arribar l’equip de rescat i va trencar les finestres", assenyala. Va ser llavors quan, amb la intervenció dels professionals, van poder començar a evacuar els passatgers.
Posteriorment, Jonsson va ser evacuat del lloc de l’accident. "Em van portar amb ambulància", apunta. Després del rescat, va ser traslladat a l’hospital Reina Sofía de Còrdova, on va ser atès. El diagnòstic: tres costelles trencades i una fractura a la zona lumbar. Els sanitaris el van mantenir en observació i sota tractament per poder controlar el dolor i avaluar l’evolució.
Ahir a la tarda, l’Emil va rebre la visita de l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, que s’havia traslladat fins a Còrdova per anar a veure els viatgers accidentats procedents de Màlaga i la Costa del Sol. El regidor va parlar amb Jonsson i la seva família, i es va interessar pel seu estat i la seva evolució després de l’accident ferroviari, segons assenyala. A Jonsson ja se li ha concedit l’alta hospitalària, tot i que continuarà recuperant-se de les lesions fora del centre hospitalari i pendent de seguiment mèdic.
Altres ferits malaguenys
A més de Jonsson, hi ha tres ciutadans més de Màlaga que van resultar ferits en l’accident de diumenge, que ja s’ha cobrat la vida de 43 persones: una infermera militar; l’Ana, que també buscava el seu gos, Boro, que ha sigut localitzat amb vida, i la seva germana, que està embarassada de cinc mesos i encara està ingressada a l’uci en coma.
L’accident ferroviari a la localitat cordovesa d’Adamuz ha deixat una profunda empremta entre els viatgers que han sobreviscut i en les seves famílies, mentre continuen les investigacions per aclarir les causes del sinistre i avança l’atenció als ferits.
