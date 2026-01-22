Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un nou índex públic mesurarà la pressió turísticade la ciutat barri a barri

L’eina municipal s’enfocarà cap a les zones de més afluència de visitants per facilitar la planificació de mesures contra la massificació.

Judith Cutrona

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir una proposició impulsada per ERC per crear un índex de densitat turística que permeti avaluar l’impacte del turisme als diferents barris de la ciutat. El nou indicador, públic i amb una actualització cada dos anys, servirà com a eina objectiva per dissenyar i ajustar les polítiques de gestió turística, i va comptar amb el suport del PSC, Junts i BComú, així com l’abstenció del PP i el vot en contra de Vox.

Especial interès

La iniciativa preveu l’elaboració de l’índex en el marc de l’Observatori del Turisme de Barcelona i se centrarà especialment en els barris situats en Espais de Gran Afluència (EGA), com la Sagrada Família, el Gòtic, el Born i la Barceloneta, així com en aquelles zones que són considerades d’especial interès per la seva alta concentració de visitants.

"El turisme és una peça fonamental i coincidim que l’hem de saber gestionar. Barcelona ha arribat al seu límit turístic", va afirmar el regidor de Turisme, Jordi Valls. Segons el text, l’índex tindrà en compte el pes relatiu de turistes, excursionistes i visitants, amb l’objectiu de reflectir de manera més precisa la pressió turística real de cada barri.

