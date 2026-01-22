El PP trenca la treva política amb un Executiu que veu "desbordat"
Feijóo va decidir-ho després de la limitació de velocitat i l’accident de Gelida
Mariano Alonso Freire
"Això és massa". Amb aquestes tres paraules concises i clares, tot i que una mica críptiques atenent el context, Alberto Núñez Feijóo es pronunciava amb un missatge a X a les 23.22 hores de dimarts. El líder del Partit Popular (PP) compartia una notícia donant compte de la mort del maquinista del Rodalies de Gelida, mostrava les seves condolences i llançava un missatge de recuperació als ferits del segon sinistre ferroviari en tot just tres dies al nostre país, mentre informava de la conversa que acabava de tenir amb el president, Salvador Illa, a qui esmentava al seu perfil de la xarxa social.
Feijóo portava ja quaranta-vuit hores mossegant-se la llengua i el PP en conjunt també, tot i que deixant pistes de Polzet del seu enuig creixent amb la manera de gestionar la crisi del Govern. Dilluns a la tarda, en la seva compareixença, igualment conjunta amb Moreno i al mateix lloc de la tragèdia, Feijóo va contestar a una pregunta sobre el grau d’interlocució amb el Govern. La textualitat de la seva resposta deixava poc lloc als dubtes: "Jo no he tingut cap informació del Govern, ni directa ni indirecta. La informació que tenim és a través de la Junta d’Andalusia i a través dels mitjans de comunicació". Tot i així, a Génova es va intentar suavitzar aquest missatge i no ressaltar-ho massa.
Ja diumenge, en un grup de WhatsApp que comparteix amb tots els secretaris generals autonòmics i provincials, el secretari general, Miguel Tellado, va traslladar l’ordre expressa de Feijóo de suspendre tota l’agenda del partit en els dies següents. Dilluns al matí, la reunió ordinària del comitè de direcció va ser substituïda per una mena de gabinet de crisi a l’ombra en el qual Feijóo va estar reunit amb el vicesecretari d’Hisenda popular, Juan Bravo, responsable també de l’àrea de Transports, així com per l’expresident de Renfe, Pablo Vázquez, i l’antiga directora general d’operacions de la companyia pública, Berta Barrero.
Indignació
L’accident de Gelida i la mort d’un altre maquinista, en aquest cas de Rodalies, van fer que l’olla de la indignació dels populars, fins i tot de manera controlada, esclatés definitivament. Aquella mateixa nit es va decidir que, malgrat tractar-se del segon dia de dol oficial, Bravo compareixeria en una roda de premsa a Génova, com va fer l’endemà per parlar d’"un Govern desbordat" i donar compte de la carta que li havia remès al ministre Puente, demanant-li explicacions per aquests vaivens a l’hora de fixar la velocitat dels trens.
Bravo va mesurar les seves paraules, però de manera més o menys velada va apuntar que l’Executiu hauria pogut incórrer en l’ocultació d’informació, en la desprotecció dels passatgers que abans de l’accident van transitar en trens sobre els quals no pesava la limitació de velocitat en qüestió i també en la filtració selectiva d’informació, després de publicar-se la conversa que el maquinista de l’Iryo va mantenir amb el centre de control després del fatal descarrilament.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat